Castellamonte si prepara ad accogliere la 65a edizione della Mostra della Ceramica, che prenderà il via sabato 22 agosto 2026. L'evento, presentato al Grattacielo della Regione Piemonte, conferma la sua vocazione internazionale, con 136 artisti da 22 Paesi. La mostra sarà visitabile fino al 13 settembre, ad ingresso libero, dal martedì al venerdì in orario 16-20 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 20.

Il cuore della rassegna sarà il concorso internazionale “Ceramics in Love”, ospitato nel settecentesco Palazzo Botton, che vedrà esposte opere di artisti come Arnaldo Pomodoro, Carlo Zauli, Nino Caruso, Alessio Tasca, Enrico Baj, Ugo Nespolo, Giovanni Matano e Stefano Merli.

La Francia sarà la nazione ospite di questa edizione, grazie alla collaborazione tra l’Associazione Italiana Città della Ceramica e la municipalità di Saint-Amand-en-Puisaye. Il Centro Congressi Martinetti ospiterà invece la collezione di fischietti di terracotta di Mario Giani, noto come Clizia, mentre le stufe di ceramica saranno in mostra sotto le arcate di Palazzo Antonelli.

Sedi espositive e programma degli eventi

Sedici le sedi espositive, tra punti pubblici e privati, includono Palazzo Botton, il Centro Congressi Martinetti, la Rotonda Antonelliana, la Fornace Pagliero e il Liceo artistico Felice Faccio. Il Comune ha organizzato un ricco calendario di eventi collaterali, con visite guidate anche serali.

L’apertura ufficiale è prevista per il pomeriggio di sabato 22 agosto.

Castellamonte: polo internazionale della ceramica e del design

La Mostra della Ceramica di Castellamonte si conferma appuntamento culturale di spicco nell’Alto Canavese, attirando espositori e visitatori internazionali. La presenza della Francia come Stato ospite e la partecipazione di artisti internazionali sottolineano la crescita della manifestazione, che si propone come punto di riferimento per la ceramica artistica e il design a livello globale. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra enti locali e associazioni di settore, mira a valorizzare la tradizione ceramica e promuovere il territorio.