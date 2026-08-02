Un'affluenza straordinaria ha caratterizzato la prima domenica del mese al Castello Sforzesco di Milano, dove oltre cinquemila visitatori hanno approfittato dell'ingresso gratuito ai suoi musei. La giornata ha registrato una partecipazione significativa da parte di cittadini e turisti, confermando il forte interesse per uno dei simboli culturali più importanti del capoluogo lombardo. L'iniziativa ha incluso anche un'apertura prolungata di due ore, un esperimento che ha visto 550 ingressi aggiuntivi dopo le 17.30, come specificato dal Comune di Milano.

L'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi, ha commentato con entusiasmo l'ottima risposta del pubblico, sottolineando l'importanza dell'accessibilità culturale. "È il segnale che stavamo andando nella direzione giusta: quando si amplia l'accesso alla cultura, il pubblico risponde", ha dichiarato Sacchi. Nel dettaglio, il Castello ha accolto circa 4.500 visitatori durante il consueto orario di apertura, ai quali si sono sommati i 550 ingressi registrati nelle ore serali, rendendo questa prima domenica del mese a ingresso gratuito un evento di grande successo e partecipazione.

Eventi Estivi e Iniziative Culturali al Castello

Il successo non si limita alle giornate ad ingresso libero.

Il debutto del cinema all'aperto nel suggestivo Cortile delle Armi del Castello Sforzesco ha registrato il tutto esaurito, con ben 800 spettatori presenti nella serata precedente. Questa iniziativa si inserisce pienamente nel ricco programma estivo del complesso museale, che mira ad ampliare l'offerta culturale e a coinvolgere un pubblico sempre più vasto, proponendo esperienze diversificate e accessibili.

Orari Estesi e Tariffe Agevolate per Agosto

Per tutto il mese di agosto, il Castello Sforzesco estenderà i suoi orari di apertura, rimanendo accessibile fino alle 19.30. Questa sperimentazione, frutto di un accordo tra il Ministero della Cultura, il Ministero del Turismo e il Comune di Milano, ha l'obiettivo di incentivare le visite in fasce orarie meno calde e più compatibili con gli impegni lavorativi dei cittadini.

Per l'occasione, sono state introdotte anche tariffe agevolate: il biglietto intero è stato dimezzato, passando da 10 a 5 euro, mentre il ridotto scende da 5 a 2,50 euro. I visitatori avranno l'opportunità di esplorare le prestigiose sale del Museo di Arte Antica e di ammirare la celebre Pietà Rondanini di Michelangelo. Inoltre, la mostra "Passione e disegno", che espone capolavori di Leonardo da Vinci e Keith Haring, è completamente gratuita, offrendo un'ulteriore attrattiva culturale.

Crescita dei Visitatori e Prospettive Future

I dati più recenti confermano un trend di crescita significativo per il Castello Sforzesco. A fine giugno, i musei ospitati all'interno del complesso avevano già registrato 270 mila visitatori.

Questo numero preannuncia un possibile superamento del mezzo milione di ingressi totalizzati nel 2025, indicando una stagione particolarmente favorevole per l'attrazione milanese. La performance del Castello si allinea con il generale aumento di affluenza nei musei civici milanesi, che dal 2019 hanno visto i loro visitatori crescere da 1,3 a 1,7 milioni, un dato che evidenzia la crescente importanza della cultura nei flussi turistici della città.