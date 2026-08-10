L'attore e artista italo-americano Federico Castelluccio, celebre per il ruolo di Furio Giunta nella serie "I Soprano", ha intrapreso un significativo viaggio personale in Basilicata. Il suo ritorno, a sessantadue anni, è avvenuto a Matera in occasione del Premio Mondi Lucani 2026, un riconoscimento che lo ha ricondotto nella terra d'origine della sua famiglia, permettendogli di riscoprire e approfondire legami e una storia familiare fino a poco tempo fa sconosciuta. "Ci sono parenti che non sapevo neppure di avere", ha dichiarato Castelluccio, evidenziando l'importanza cruciale di questa ricerca: "le radici sono molto importanti per me: vorrei capire come hanno vissuto, quali sacrifici hanno fatto e chi erano, perché attraverso di loro voglio sapere meglio chi sono io".

La storia familiare di Castelluccio si snoda tra i comuni di Bernalda e Montescaglioso, nel Materano. L'attore ha rievocato i sacrifici dei genitori emigrati in America, con la madre impegnata in una fabbrica di cappotti e poi nella cura della famiglia e della nonna. Ultimo di quattro figli, Castelluccio ha sottolineato la determinazione che lo ha guidato verso la sua carriera artistica, scegliendo di non pesare economicamente sui propri cari durante gli studi. "Mi misi in testa che dovevo vincere una borsa di studio, altrimenti avrei dovuto fare due o tre lavori per andare al college". Una borsa di studio gli ha permesso di studiare Belle Arti a New York, mantenendo la pittura come una delle sue passioni primarie.

La vocazione teatrale e il successo internazionale

L'avvicinamento di Castelluccio alla recitazione è stato ispirato da un monologo di un amico, la cui capacità di trasformazione sul palco lo colpì profondamente: "Pensai: questa è un’arte che devo imparare". Dalle prime esperienze teatrali ai cortometraggi e ai provini, il percorso lo ha condotto all'opportunità de "I Soprano". Dopo un'audizione iniziale per un altro ruolo nella prima stagione, l'anno successivo ha ottenuto la parte di Furio Giunta, un personaggio destinato a una breve comparsa ma che è diventato uno dei ruoli più iconici della serie. L'attore conserva un ricordo vivido del collega James Gandolfini, elogiandone l'enorme dedizione all'arte: "Era un attore che dava tantissimo alla sua arte, aveva un fuoco dentro".

Castelluccio ha paragonato la forza e la risonanza della serie a quella dei grandi capolavori storici: "Quando guardi un capolavoro di duemila anni fa, è ancora oggi un capolavoro".

La pittura, tuttavia, rimane un elemento fondamentale della sua identità artistica, una passione nata fin dall'infanzia. "Ero molto visuale", ha specificato. "Mi ricordavo da dove veniva la luce, com’erano le stanze. Già allora sapevo che dovevo essere un pittore, un artista". Per Castelluccio, sia la pittura che la recitazione sono arti che traggono origine dall'osservazione attenta delle persone e della realtà circostante.

Riconoscimento e legame con la Basilicata

Il Premio Mondi Lucani, consegnato a Matera nell'agosto 2026 durante l'ottava edizione dell'iniziativa, celebra i lucani nel mondo che si sono distinti e rappresentano un modello per le nuove generazioni.

Il ritorno in Basilicata si è così trasformato per Castelluccio in un'occasione di condivisione e di "restituzione". "Sono stato fortunato a vivere questa vita, a recitare e a dipingere. Se posso dare qualcosa a un giovane talento, per me è una grande soddisfazione", ha affermato. Riaffermando con orgoglio il legame con le proprie origini, l'attore ha concluso: "Sono orgoglioso di essere italiano e adesso che ho scoperto queste mie radici a Bernalda e Montescaglioso, ci tornerò più spesso".

Negli Stati Uniti, Federico Castelluccio è atteso da nuovi progetti cinematografici e da una mostra personale di ritratti a carboncino a New York. Questi impegni testimoniano una carriera artistica poliedrica che si sviluppa tra le due sponde dell'Atlantico, ma che ora si arricchisce di ulteriori motivi di appartenenza e memoria collettiva grazie alla riscoperta delle sue radici lucane.