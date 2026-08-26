Il comune di Sarnano ospita un importante appuntamento per il cinema: venerdì 28 agosto si terranno i casting per il film “Italia Germania ’44”. L’iniziativa offre l’opportunità di prendere parte a una produzione cinematografica ispirata alla storica partita di calcio disputata nella primavera del 1944 tra le truppe tedesche di stanza a Sarnano e un gruppo di giovani del luogo.

Le selezioni, aperte a uomini, donne e minori (questi ultimi accompagnati da un genitore o adulto responsabile), cercano generici e figurazioni speciali. L’appuntamento di Sarnano, dalle 15 alle 19 presso la Sala Congressi M.

Gentili di via Benedetto Costa, è la seconda tappa dei provini, dopo una prima fase tenutasi il 24 agosto a Sassoferrato.

Il progetto cinematografico e i suoi sostenitori

Il film “Italia Germania ’44” è un’opera corale, scritta e diretta da Andrea Antolini, Diego Morresi e Alessandro Tarabelli. La produzione è affidata a Stella Polare Films, Sydonia Production e Subwaylab. Le riprese del lungometraggio sono previste da settembre e coinvolgeranno diverse suggestive località nelle province di Macerata e Ancona, valorizzando il territorio marchigiano.

Il progetto ha ricevuto un significativo supporto istituzionale, ottenendo i contributi della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura.

Rientra inoltre tra i vincitori del bando audiovisivi della Regione Marche – PR‑FESR 2021‑2027, promosso da Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission. Il film gode del sostegno dei Comuni di Sarnano e San Ginesio, dell’Unione Montana dei Monti Azzurri, e della collaborazione dei Comuni di Jesi e Sassoferrato,a testimonianza del coinvolgimento locale.

La storia dietro “Italia Germania ’44”: sport e resistenza

La narrazione di “Italia Germania ’44” si basa su una vicenda realmente accaduta durante l’occupazione nazifascista, ricostruendo l’organizzazione di una partita di calcio tra le forze di occupazione tedesche e i giovani del paese. Un sergente tedesco ordinò l’incontro, coinvolgendo l’arbitro di Serie A Mario Maurelli nella sua organizzazione.

Secondo la sinossi fornita dalla produzione, la trama esplora le dinamiche umane e le tensioni dell’epoca. Inizialmente, alcuni giovani si rifiutarono di scendere in campo, una decisione maturata dopo l’uccisione del comandante partigiano Decio Filipponi. Tuttavia, la squadra italiana scelse comunque di disputare la partita, trasformando l'evento sportivo in un simbolo di dignità e resilienza. Il film si propone di rielaborare questa memoria locale attraverso il linguaggio cinematografico, evidenziando come lo sport possa intrecciarsi profondamente con la vita quotidiana di una comunità sotto occupazione.

La produzione, attraverso le riprese nelle Marche, non solo intende valorizzare il patrimonio storico e culturale della regione, ma anche generare opportunità per residenti e aspiranti comparse, contribuendo alla promozione delle località scelte come set cinematografico.

Come partecipare ai casting di Sarnano: iscrizioni e requisiti

Per candidarsi alle selezioni del 28 agosto è obbligatoria l’iscrizione preventiva tramite un modulo online. Questo è accessibile sui profili Instagram e Facebook di Subwaylab e Marche Film Commission, oltre che nella sezione dedicata ai casting sul sito ufficiale di Marche Film Commission. È sconsigliato presentarsi senza aver completato l’iscrizione, fondamentale per l’organizzazione degli accessi e la raccolta dei dati.

Il form di candidatura richiede una serie di dati personali: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, numero di telefono e indirizzo email. È inoltre necessario allegare una o due fotografie recenti, preferibilmente un primo piano e un’immagine a figura intera.

Facoltativamente, è possibile inserire un link a un video già caricato su piattaforme come YouTube o Vimeo, per fornire un ulteriore elemento di valutazione.

Le selezioni sono aperte anche ai minori, i quali dovranno essere accompagnati da un adulto responsabile durante tutte le fasi del casting. Per informazioni o chiarimenti, è disponibile un indirizzo email di riferimento sui canali ufficiali della produzione.

La ricerca è mirata a due categorie principali: i generici, ovvero le comparse che popolano le scene senza un ruolo recitato centrale, e le figurazioni speciali, che possono avere una maggiore riconoscibilità, caratteristiche fisiche specifiche o brevi interazioni con i protagonisti della pellicola. Un’occasione unica per far parte di un progetto che riporta in vita una pagina significativa della storia locale.