Il volume "Tutte le volte che le donne" di Cathy La Torre, edito da Rizzoli, raccoglie storie di donne che hanno inciso sulla società ma sono state invisibili. L'autrice, avvocata e attivista, con stile accessibile e coinvolgente, intreccia aneddoti e vicende di donne ignorate dalla storia, un intento suggerito dalla copertina psichedelica e provocatoria.

Il volume evidenzia come molte donne abbiano visto sottratto il merito delle loro invenzioni – dai tergicristalli alla sega circolare – e riflette sulle difficoltà di riconoscimento scientifico e sociale.

Un esempio è Milena Maric, prima moglie di Albert Einstein. Nata nel 1875 e sostenuta dal padre, Maric studiò a Zurigo, incontrò Einstein e partecipò alle sue ricerche. Pur rimanendo nell’ombra rispetto al celebre marito, ricevette l'intero importo del Premio Nobel vinto da lui, un gesto ambiguo tra riconoscenza personale e scientifica.

Il libro si sofferma sull’assenza femminile nella toponomastica e sulle statue dedicate alle donne, spesso nude o poco valorizzate, anche per figure come Ilaria Alpi o la Spigolatrice di Sapri. La Torre afferma: «Le storie che avete letto non appartengono al passato. Appartengono a ogni donna che si trova in una situazione impossibile e ricorda che qualcun'altra è stata in una situazione impossibile prima di lei e l'ha cambiata».

L’autrice riflette sul ruolo cruciale del sostegno familiare, evidenziando come, fino a qualche decennio fa, senza l'appoggio paterno fosse difficile avanzare. Oggi, anche le madri possono e devono incoraggiare le figlie.

La conferenza-spettacolo e le voci dimenticate

Nel luglio 2026, Cathy La Torre ha presentato questi temi in una conferenza-spettacolo a Gatteo, intitolata "Tutte le volte che le donne...". L'evento, con Sarah Buono e la regia di Bruno Fornasari, ha evidenziato cinque anni di ricerca su donne sconosciute il cui contributo ha reso possibili conquiste e diritti attuali. Tra le figure citate spicca Argentina Altobelli, la prima donna a guidare il sindacato di massa e protagonista nel 1906 del primo grande sciopero delle mondine, che portò all'ottenimento della giornata lavorativa di otto ore.

Tra le vicende narrate, drammatiche come quella di Irma Bandiera, staffetta partigiana bolognese uccisa durante la Resistenza, si affiancano a scienziate come Margaret Wilcox, inventrice del riscaldamento per automobili e treni, e Alice Augusta Ball, l'afroamericana che scoprì la prima cura contro la lebbra ma fu privata del riconoscimento. Tali storie sono emerse grazie all’impegno di chi ha voluto restituire loro il posto nella storia.

Memoria e riconoscimento pubblico

L’assenza delle donne dalla narrazione pubblica emerge con forza nel libro e nello spettacolo. La Torre sottolinea come la visibilità femminile sia ancora inferiore rispetto a quella maschile, nei libri di testo, nelle cronache scientifiche, nella toponomastica e nelle rappresentazioni artistiche, dove spesso si riserva uno spazio marginale o stereotipato.

L’ironia del libro non nasconde rabbia e amarezza per la sistematica sottrazione di meriti, ma invita a una presa di coscienza collettiva.

Restituire il merito a queste protagoniste mira a colmare un vuoto di memoria e a offrire nuovi modelli di riferimento. Con "Tutte le volte che le donne", Cathy La Torre offre una galleria di esempi di creatività, lotta e talento femminile che hanno contribuito alla società moderna, pur restando spesso nell’ombra. Il volume offre spunti di riflessione attuali e invita a maggiore attenzione e riconoscimento pubblico per le conquiste al femminile.