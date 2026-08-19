Un evento storico per l'opera lirica italiana: la "Cavalleria rusticana" di Pietro Mascagni sarà rappresentata per la prima volta con traduzione simultanea in LIS, la Lingua dei Segni Italiana. Questo innovativo allestimento debutterà il 19 agosto 2026 alle 21:30 in Piazza Goldoni a Livorno, nell'ambito della settima edizione del Mascagni Festival. È prevista una replica il 20 agosto, ed entrambe le serate hanno già registrato il tutto esaurito, a testimonianza del grande interesse del pubblico. La regia è curata da Emanuele Gamba, mentre la direzione d'orchestra è affidata a Enrico Fagone.

La realizzazione di questa rappresentazione inclusiva è frutto della collaborazione con il Comitato Strabilianti di Livorno e l'Ente Nazionale Sordi – sezione provinciale di Livorno. La traduzione LIS non si limiterà al testo cantato, ma accompagnerà anche la linea melodica, la durata dei suoni e l'andamento ritmico dell'intera partitura, offrendo un'esperienza musicale completa. Il Coro delle Mani Bianche, diretto da Angelica Ditaranto, arricchirà lo spettacolo, integrando gesto, movimento e lingua dei segni nell'esecuzione. Un momento significativo della serata sarà la consegna del Premio Mascagni 2026 a Fiorenza Cossotto, una delle più importanti mezzosoprano del secondo Novecento e interprete di riferimento del repertorio operistico italiano.

Il Mascagni Festival 2026: un programma esteso e inclusivo

La settima edizione del Mascagni Festival, promossa dalla Fondazione Teatro Goldoni, animerà Livorno dal 17 al 23 agosto 2026. Sotto la direzione artistica di Marco Voleri, il festival si propone di valorizzare l'opera di Pietro Mascagni, figura di spicco della musica lirica internazionale, attraverso un ricco programma di spettacoli, concerti e progetti artistici. Accanto alla "Cavalleria rusticana", il cartellone include produzioni originali e appuntamenti diffusi sul territorio, con la partecipazione di artisti di rilievo come Veronica Pivetti, Maurizio Nichetti e Karima.

Un'iniziativa centrale di questa edizione è il progetto #TerreMascagnane, ideato per portare la musica di Mascagni oltre i confini degli spazi teatrali tradizionali, creando un dialogo diretto con il territorio e ampliando la portata del festival.

L'offerta culturale del Mascagni Festival è riconosciuta come un asset strategico per Livorno e per l'intera Toscana, con l'ambizione di ottenere un riconoscimento a livello nazionale tra i festival di interesse culturale.

L'eredità di Mascagni e la vocazione culturale di Livorno

Pietro Mascagni, nato a Livorno nel 1863, è annoverato tra i più celebri compositori italiani del verismo. La sua opera più celebre, "Cavalleria rusticana", rappresentata per la prima volta nel 1890, rimane un punto fermo del repertorio operistico mondiale. Livorno, attraverso eventi come il Mascagni Festival, si impegna nella costante valorizzazione del patrimonio musicale del compositore, promuovendo l'accessibilità e la partecipazione alle espressioni artistiche, come dimostrato dall'innovativa traduzione in LIS.

Il Mascagni Festival, nato con l'obiettivo di diffondere la conoscenza dell'eredità musicale di Mascagni, si è consolidato negli anni, diventando uno dei progetti culturali più significativi della Toscana. L'iniziativa di rendere "Cavalleria rusticana" accessibile anche al pubblico sordo evidenzia una crescente attenzione verso le tematiche di inclusività e partecipazione culturale. Tutte le informazioni dettagliate sul programma e le modalità di acquisto dei biglietti sono disponibili sui siti ufficiali www.mascagnifestival.it e www.goldoniteatro.it.

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