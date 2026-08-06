La Ceramica Vietrese ha compiuto un passo decisivo verso il riconoscimento internazionale, essendo stata ufficialmente ammessa alla fase europea per l’ottenimento dell’Indicazione Geografica Protetta (IGP). Il 6 agosto 2026, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato le prime cinque decisioni favorevoli nell’ambito della procedura nazionale di registrazione delle IGP per prodotti artigianali e industriali. Tra le eccellenze italiane selezionate figurano, oltre alla Ceramica di Vietri sul Mare, anche il Vetro di Murano, il Merletto di Burano, il Corallo di Torre del Greco e il Cammeo di Torre del Greco.

Le decisioni adottate saranno ora trasmesse all’EUIPO (European Union Intellectual Property Office), l’ente che proseguirà l’iter di esame a livello europeo. Questo passaggio rappresenta un traguardo significativo per il territorio salernitano e per l’intero comparto artigiano vietrese. Tale percorso è stato sostenuto con determinazione dalla CNA Salerno e dalla sua direttrice Simona Paolillo, referente dell’Associazione per l’IGP Ceramica Vietrese, presieduta da Benvenuto Apicella. La CNA Salerno ha guidato la candidatura, promuovendo un modello di tutela basato su formazione, qualità e valorizzazione del territorio, in stretta collaborazione con i ceramisti locali e le istituzioni.

Orgoglio locale e sinergie produttive

Simona Paolillo ha sottolineato che la decisione dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi «conferma la solidità del lavoro svolto e la credibilità del nostro progetto. Portare la Ceramica Vietrese tra le prime cinque IGP artigianali italiane è motivo di orgoglio per tutta la comunità dei ceramisti e per il territorio. È un riconoscimento che premia la tradizione, ma soprattutto la capacità di innovare e di fare rete». L’amministrazione comunale di Vietri sul Mare, guidata dal sindaco Giovanni De Simone e dall’assessore alla ceramica Daniele Benincasa, ha accolto la notizia con grande entusiasmo, evidenziando «l’importante obiettivo raggiunto per l’intero comparto della ceramica e del territorio».

Un ruolo cruciale in questo successo è stato svolto anche dall’associazione dei 14 produttori, costituitasi appositamente per l’IGP no food della Ceramica Vietri.

Il valore strategico per la Campania

Lucio Ronca, presidente onorario di CNA Salerno e maestro ceramista, ha rimarcato con orgoglio che tra i cinque prodotti selezionati, ben tre appartengono alla Campania. Ha inoltre evidenziato la condivisione del risultato con l’assessore regionale Fulvio Bonavitacola, che segue da vicino le procedure in corso. Il passaggio all’esame europeo avvia ufficialmente la fase finale del percorso di riconoscimento, con l’obiettivo primario di garantire tutela, trasparenza e valorizzazione internazionale delle produzioni artigianali italiane.

In questo contesto, la CNA Salerno conferma il suo ruolo strategico nella promozione dell’identità produttiva e culturale della regione Campania.

L'EUIPO e la protezione delle Indicazioni Geografiche

L’EUIPO (European Union Intellectual Property Office) è l’organismo dell’Unione Europea responsabile della registrazione dei marchi, dei disegni e, appunto, delle indicazioni geografiche a livello comunitario. L’Ufficio gestisce l’intero processo di esame e riconoscimento delle IGP, assicurando la protezione delle produzioni che si distinguono per qualità, reputazione o altre caratteristiche intrinsecamente legate alla loro origine geografica. Il progresso della Ceramica Vietrese all’esame dell’EUIPO rappresenta, pertanto, un passo fondamentale verso la protezione e la valorizzazione internazionale di questa distintiva eccellenza artigianale italiana.