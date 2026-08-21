A Ceriana, in provincia di Imperia, è stata inaugurata una mostra per celebrare il centenario della nascita di Elio Rubini, figura di spicco come editore e partigiano. L'iniziativa, allestita nella sala consiliare del municipio, intende rendere omaggio a Rubini, che ebbe un ruolo significativo sia nell'ambito editoriale sia nella Resistenza.

Organizzata dal Comune di Ceriana, l'esposizione ripercorre la vita e l'attività di Elio Rubini attraverso documenti, fotografie e materiali d'epoca. La mostra si concentra sul suo impegno come editore, con cui promosse la diffusione della cultura, e sulla sua partecipazione alla lotta partigiana durante la Seconda Guerra Mondiale.

Rubini è ricordato per il suo contributo alla memoria storica locale e alla promozione culturale.

L'esposizione: materiali e testimonianze di Elio Rubini

L'allestimento presenta una selezione di pubblicazioni curate da Rubini, insieme a lettere, testimonianze e immagini che illustrano il contesto storico in cui operò. Tra i materiali esposti figurano anche ricordi personali e oggetti appartenuti all'editore, che permettono di ricostruire il suo percorso umano e professionale. La mostra offre l'opportunità di conoscere una figura centrale per Ceriana e per la storia della Resistenza locale.

Il Comune di Ceriana e la promozione della memoria storica

Il Comune di Ceriana, promotore dell'iniziativa, è impegnato nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale locale.

L'amministrazione sostiene progetti e manifestazioni per mantenere viva la memoria delle personalità che hanno segnato la storia del territorio. La sala consiliare, sede della mostra, è un principale spazio pubblico per eventi culturali e commemorativi nella cittadina.