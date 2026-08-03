La Certosa di Padula, un magnifico complesso monumentale situato in provincia di Salerno e riconosciuto come patrimonio mondiale Unesco, è al centro di un ambizioso progetto tecnologico. L'obiettivo è la creazione di un gemello digitale, un modello tridimensionale continuo e georeferenziato ad alta precisione, destinato a rivoluzionare la valutazione della sua vulnerabilità sismica e la pianificazione degli interventi di messa in sicurezza. Questo progetto di rilievo integrato, condotto all'interno della storica Certosa di San Lorenzo, impiega le più avanzate tecnologie disponibili.

Tra queste, spiccano i sistemi GNSS, la celerimensura di precisione, il laser scanner mobile SLAM, il laser scanner statico ad alta definizione e la fotogrammetria con drone. L'uso combinato di questi strumenti consente di acquisire con estrema accuratezza ogni dettaglio: dagli ambienti monumentali agli spazi, dai volumi ai particolari architettonici, garantendo una rappresentazione digitale completa e fedele della Certosa.

La realizzazione di questo gemello digitale si rivelerà fondamentale per condurre le indagini diagnostiche necessarie a determinare la resistenza sismica dell'imponente struttura. Inoltre, il modello rappresenterà il riferimento tecnico primario per la successiva progettazione e attuazione di interventi di miglioramento strutturale.

La documentazione digitale così prodotta non sarà solo un supporto temporaneo, ma diventerà uno strumento permanente e indispensabile per le future attività di monitoraggio, conservazione e gestione dell'intero complesso monumentale. La precisione raggiunta da questo rilievo digitale è considerata un passo cruciale per la tutela e la valorizzazione di un sito di eccezionale valore storico e architettonico, riconosciuto come una delle più grandi certose d'Europa e il maggiore complesso monastico dell'Italia meridionale.

La Certosa di Padula: storia e il suo valore Unesco

Fondata nel lontano 1306 per volontà di Tommaso Sanseverino, conte di Marsico, la Certosa di San Lorenzo ha assunto la sua attuale, imponente configurazione attraverso una lunga successione di ampliamenti e trasformazioni architettoniche avvenute nel corso dei secoli.

Il complesso si è affermato come una delle strutture monastiche più significative, distinguendosi per la sua grandezza e la ricchezza dei suoi spazi. Dal 1998, la Certosa di Padula è stata meritatamente inserita nella prestigiosa Lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco. Questo riconoscimento la pone accanto ad altri tesori del territorio campano, come il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e gli importanti siti archeologici di Paestum e Velia, rafforzando il profondo legame tra cultura, storia e natura che caratterizza l'area salernitana. La Certosa è ammirata anche per le sue raffinate architetture barocche e per le vaste aree verdi che la circondano, elementi che la rendono una delle mete culturali più rilevanti e affascinanti della Campania.

I gemelli digitali per la salvaguardia del patrimonio culturale

L'esperienza pionieristica della Certosa di Padula si inserisce in un contesto più ampio e strategico di digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, un'iniziativa che ha già coinvolto altre importanti istituzioni. Un esempio significativo è il progetto che ha riguardato il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dove le più moderne tecnologie di laser scanning e fotogrammetria sono state impiegate per creare i "gemelli digitali" dei celebri Bronzi di Riace. Questo ambizioso lavoro ha visto la partecipazione attiva dell'Università di Salerno, sottolineando la sinergia tra ricerca accademica e tutela dei beni culturali.

Tali modelli tridimensionali avanzati non solo facilitano attività di ricerca approfondita e manutenzione predittiva, ma permettono anche lo sviluppo di percorsi innovativi di narrazione digitale (digital storytelling) per il pubblico. Queste iniziative congiunte confermano la crescente collaborazione tra istituzioni scientifiche e museali e ribadiscono la centralità del gemello digitale come risorsa tecnica e gestionale indispensabile, sia per la conservazione a lungo termine delle opere d'arte e dei complessi storici, sia per la loro valorizzazione e una più ampia fruizione da parte del pubblico.