La seconda edizione del Certosa Village, ospitata nella Certosa di San Lorenzo di Padula, sito Unesco, si è conclusa con 20mila presenze. La rassegna, dal 29 luglio al 5 agosto 2026, ha richiamato visitatori da diverse regioni. La serata finale, il 5 agosto, ha visto il concerto di Massimo Ranieri con “Tutti i sogni ancora in volo… e continuano a volare”, registrando il tutto esaurito.

Il cartellone ha proposto un programma di rilievo: il 29 luglio Carolina Benvenga ha aperto con uno spettacolo per famiglie; il 30 luglio Fiorella Mannoia ha presentato “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, omaggio a De André e Fossati.

Il 3 agosto è stata la volta di Vincenzo Salemme con “Lo spettacolo della mia vita in… E fuori nevica!”, culminando con Ranieri il 5 agosto.

Spazi e offerta culturale

Le presenze si sono distribuite tra l’arena principale e l’Area Monaci per spettacoli e performance. Il Diano Street Food, allestito nella Spezieria della Certosa, ha offerto prodotti del territorio e ospitato esibizioni di artisti emergenti. Il pubblico ha goduto di un’esperienza diffusa con laboratori, esposizioni e iniziative culturali.

Visione, impatto e futuro

I fondatori Luca Paladino, Tony Anania e Gianluca Vegliante, con la direttrice artistica Stefania Capobianco, hanno espresso soddisfazione. La direzione artistica ha mirato a unire spettacolo, identità territoriale e valorizzazione culturale, trasformando la Certosa di San Lorenzo in un polo culturale e turistico per il Sud Italia.

Il Certosa Village, con la missione di creare valore per il territorio, punta a rafforzare il legame tra grandi eventi e patrimonio storico, generando ricadute nel Vallo di Diano. La precedente edizione ha dimostrato un impatto significativo, con un aumento del 25% degli ingressi alla Certosa, confermando cultura e spettacolo come strumenti concreti di crescita e promozione.