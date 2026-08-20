Il 20 agosto 2026, il Cammino dei Briganti nella Marsica abruzzese ha inaugurato la scultura 'La carovana sul cammino'. Realizzata in acciaio corten traforato, l'opera è collocata lungo la settima tappa montana, al confine tra Sante Marie e Tagliacozzo. Raffigura un brigante, il suo mulo e un escursionista, affiancati da orso, lupo, camoscio, aquila e volpe.

Circa cinquanta camminatori e appassionati hanno partecipato all'inaugurazione, partendo da Scanzano (Sante Marie) e San Donato (Tagliacozzo). Erano presenti Luca Gianotti, ideatore del Cammino, Lorenzo Berardinetti, sindaco di Sante Marie, e l'artista Cesare Pergola.

La scultura è il primo intervento finanziato dall'Accordo di Coesione 2021-2027 della Regione Abruzzo. Il programma biennale prevede anche il recupero di un antico fontanile e la realizzazione di una piccola struttura in legno per riparo diurno e bivacco notturno. L'opera richiama il monumento dell'Alto del Perdón del Cammino di Santiago.

La visione artistica di Cesare Pergola e il progetto di valorizzazione

L'artista Cesare Pergola, architetto settantenne di Limosano, ha vinto il bando tra diciannove candidati. La sua tecnica, con acciaio corten traforato, permette a luce e paesaggio di filtrare attraverso le sagome. Pergola ha spiegato di aver voluto esaltare il binomio antico-moderno del territorio, affiancando il brigante ottocentesco al giovane camminatore e arricchendo l'opera con la fauna locale.

Ha descritto il suo come un “lavoro a togliere” che alleggerisce le forme e le integra nel paesaggio.

L'installazione si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione che include ristrutturazione del fontanile e posa della struttura in legno. Una giuria qualificata ha premiato coerenza stilistica e originalità della proposta. L'opera mira a valorizzare il paesaggio e la memoria storica, offrendo ai camminatori un nuovo motivo di sosta.