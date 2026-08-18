Charles Spencer, fratello della principessa Diana, ha pubblicato un nuovo libro dedicato alla memoria della sorella in occasione del ventinovesimo anniversario della sua scomparsa. Il volume, firmato da Spencer e presentato a pochi giorni dall'anniversario della morte di Diana, si concentra sull'eredità umana e sociale lasciata dalla principessa. Spencer dedica pagine significative alla dimensione privata del loro rapporto familiare, sottolineando come Lady Diana abbia saputo "lasciare un mondo migliore" attraverso le sue azioni e il suo impegno costante.

L'opera si propone di restituire un ritratto intimo di Diana, andando oltre l'immagine pubblica della principessa di Galles. Charles Spencer ha affermato: "Mia sorella ha lasciato un mondo migliore", una frase che racchiude il senso profondo del libro. Nel testo viene spesso evidenziato il modo in cui Diana ha saputo coniugare il suo ruolo ufficiale con una straordinaria attenzione alle problematiche sociali, diventando un esempio di empatia e determinazione in molte cause umanitarie. La pubblicazione arriva in prossimità dell'anniversario della scomparsa di Lady Diana, avvenuta in un tragico incidente stradale il 31 agosto 1997 a Parigi, un evento che ha segnato profondamente l'opinione pubblica mondiale.

L'impegno umanitario di Lady Diana: una testimonianza fraterna

Nel libro di Charles Spencer emerge un quadro articolato della figura di Lady Diana, mettendo in luce come la sua attività abbia avuto un impatto multiforme. Vengono citate le numerose campagne umanitarie sostenute da Diana, dalla lotta contro le mine antiuomo all’assistenza ai malati di HIV/AIDS e ai bambini in condizioni di disagio. L'intento di Spencer è raccontare come Diana, pur vivendo sotto i riflettori, abbia saputo mantenere salde le proprie convinzioni e sensibilità. Spencer ribadisce: “Ricordare mia sorella significa anche riconoscere la forza che ha saputo trasmettere nel promuovere un futuro diverso per chi era in difficoltà”.

Il libro offre inoltre uno spaccato della vita ad Althorp, la residenza di famiglia dove Diana trascorse parte della giovinezza e dove ora riposa. Charles Spencer descrive il legame profondo che univa i due fratelli e come la perdita di Diana abbia segnato la famiglia. Il testo si rivolge non solo agli ammiratori di Lady Diana, ma anche a chi desidera approfondire il contesto familiare e personale della principessa.

Althorp: custode della memoria e dell'impegno sociale di Diana

Althorp, che ospita oggi oltreché la tomba di Diana anche un piccolo museo con oggetti e testimonianze della sua vita, diventa elemento centrale sia nella narrazione di Spencer sia nel percorso commemorativo della principessa.

Negli anni, la tenuta è stata meta di iniziative e momenti di raccoglimento per tenere viva la memoria della principessa e sensibilizzare sulle tematiche che le erano care. La figura di Diana ha occupato un posto rilevante nella storia contemporanea britannica: la sua capacità di portare l'attenzione mediatica su problematiche spesso trascurate è rimasta un tratto distintivo riconosciuto dalla stampa e dalle istituzioni anche decenni dopo la sua morte.

La pubblicazione del libro di Charles Spencer si inserisce in un più ampio percorso di ricordo della principessa, con particolare riguardo al suo duraturo impatto sulla società e sulle generazioni successive.