Il celebre romanzo ‘Chiamami col tuo nome’ di André Aciman si appresta a tornare in libreria in una veste completamente nuova: un adattamento in graphic novel. L’opera, edita da Piemme e illustrata da Sarah Maxwell, con la traduzione di Stefano Andrea Cresti, sarà disponibile dal primo settembre. Destinato a un pubblico di ragazzi e ragazze a partire dai sedici anni, il volume di 256 pagine avrà un costo di 18,50 euro, proponendo una rilettura visiva di una storia già molto apprezzata.

Questa versione a fumetti offre una reinterpretazione visiva del testo originale, esplorando i temi universali del desiderio e dell’accettazione di sé.

Il lavoro di Sarah Maxwell introduce "nuovi colori" nella narrazione, offrendo ai lettori un’esperienza emotiva e narrativa differente. Il linguaggio grafico mira a cogliere le sfumature più intime della storia con un impatto visivo diretto.

Un adattamento per le nuove generazioni

L’obiettivo di questo graphic novel è avvicinare le nuove generazioni alle grandi storie d’amore, utilizzando il potere del formato illustrato. Il romanzo di André Aciman, noto per la sua capacità di raccontare sentimenti e crescita personale, viene così riproposto in una chiave più accessibile e contemporanea. Questa scelta editoriale mantiene intatti i temi centrali di desiderio e accettazione, rendendoli attuali per un pubblico giovane.

André Aciman al Festival della Mente di Sarzana

Per presentare questa innovativa interpretazione, l’autore André Aciman sarà in Italia il 5 settembre, ospite del Festival della Mente di Sarzana. Durante l’evento, Aciman dialogherà con Rosa Polacco sul tema delle grandi storie d’amore e su come queste possano superare i confini dei diversi linguaggi, continuando a parlare alle nuove generazioni. L’incontro sarà un’occasione per approfondire il significato di questa storia nel panorama culturale odierno.