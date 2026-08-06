A metà settembre, il Chianti fiorentino si prepara ad accogliere la settima edizione della 'scuola per giovani contadini', un'iniziativa di formazione professionale che si conferma un punto di riferimento per il settore agricolo. Il progetto, promosso dall'agenzia formativa Chiantiform in collaborazione con i Comuni di San Casciano in Val di Pesa, Greve in Chianti, Barberino Tavarnelle, Bagno a Ripoli e Impruneta, è finanziato dalla Regione Toscana con un investimento di circa 300mila euro, nell'ambito del Pr Fse+ 2021-2027 e del programma GiovaniSì.

Il percorso formativo, strutturato come un corso triennale, è rivolto a giovani di età inferiore ai 18 anni che abbiano conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ogni classe è pensata per accogliere fino a 15 iscritti, garantendo un'attenzione personalizzata. Il programma didattico è caratterizzato da un'alternanza equilibrata tra lezioni in aula e attività pratiche direttamente nei campi. Prevede 1.085 ore dedicate alla formazione teorica di base e altrettante per le attività laboratoriali, a cui si aggiungono 800 ore di alternanza scuola-lavoro attraverso tirocini presso le aziende agricole del territorio.

Successo e prospettive occupazionali

Il modello formativo della scuola si distingue per la sua alta efficacia nell'inserimento lavorativo.

L'assessore regionale al lavoro e alla formazione, Alberto Lenzi, ha definito il progetto un 'vero fiore all'occhiello' per la Toscana, sottolineando come rappresenti un 'modello formativo vincente' con una capacità di inserimento occupazionale che sfiora il 90%. Questa formula empirica, che unisce teoria e pratica, è particolarmente apprezzata anche dai sindaci dei Comuni coinvolti, i quali evidenziano la cruciale collaborazione con il ricco tessuto economico locale. Tale sinergia ha permesso di consolidare una vasta rete di aziende pronte ad accogliere gli studenti per i periodi di stage, offrendo esperienze dirette e concrete nel mondo del lavoro.

Elisa Corneli, presidente e direttrice di Chiantiform, ha ribadito l'obiettivo primario del progetto: 'favorire l'accesso a un'istruzione inclusiva e di qualità rivolta a giovani di età inferiore ai 18 anni in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione'.

Il percorso, denominato 'Operatore agricolo', si articola in tre annualità, ciascuna di 990 ore, per un totale complessivo di 2.970 ore che includono lezioni teoriche, laboratori e stage in azienda. L'iniziativa, sostenuta dal programma GiovaniSì della Regione Toscana, mira a contrastare la dispersione scolastica e a valorizzare le risorse paesaggistiche e produttive delle colline del Chianti. Grazie ai finanziamenti ministeriali e regionali, il corso è interamente gratuito. Le iscrizioni per la settima edizione sono aperte fino al 31 agosto e possono essere effettuate tramite la piattaforma Unica del Ministero o direttamente presso la sede di Chiantiform a San Casciano.