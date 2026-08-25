A seguito della chiusura temporanea di Castel Sant’Elmo per urgenti lavori di messa in sicurezza, la direzione dei Musei nazionali del Vomero ha prontamente organizzato un’alternativa culturale di grande interesse. Per tre giornate consecutive, il 26, 27 e 28 agosto, la Certosa di San Martino proporrà aperture straordinarie e visite guidate gratuite, tutte incluse nel normale costo del biglietto d’ingresso.

Questa iniziativa garantisce ai visitatori un’esperienza culturale continua e arricchente. Le visite guidate, curate dal Servizio Educativo dei Musei nazionali del Vomero, rappresentano un’occasione per approfondire la storia e l’arte napoletana.

Per partecipare, è necessaria la prenotazione, con posti limitati a un massimo di 25 persone per turno. Gli interessati possono assicurarsi un posto inviando una mail all’indirizzo dedicato: mnvomero.eventi@cultura.gov.it.

Il programma delle visite guidate prevede due percorsi tematici distinti. Alle ore 11:00, i visitatori potranno intraprendere un viaggio affascinante con il percorso intitolato “Napoli: ritratto di una città. Vedute e storie tra Quattrocento e Ottocento”, che esplorerà l'evoluzione urbana e culturale del capoluogo campano. Nel pomeriggio, alle ore 16:00, sarà la volta di “Vita contemplativa. Un viaggio nella regola certosina”, un percorso che svelerà i segreti e la spiritualità della vita monastica all’interno della Certosa.

Tesori artistici e spazi esclusivi alla Certosa di San Martino

Le giornate di apertura straordinaria offriranno un accesso privilegiato a sezioni della Certosa di San Martino che solitamente sono fruibili solo con restrizioni di orario e limitatamente ad alcuni ambienti. Saranno infatti aperti eccezionalmente gli storici ambienti del Quarto del Priore, un’area di grande rilevanza storica e architettonica. Questa rara opportunità permetterà al pubblico di esplorare spazi di solito meno accessibili, arricchendo ulteriormente la visita.

Il percorso espositivo si estenderà anche alla Sagrestia, un ambiente di profonda spiritualità dove è custodito il magnifico Ecce Homo di Massimo Stanzione, un’opera di straordinaria intensità emotiva.

Non meno importante sarà l’apertura della Cappella del Tesoro Nuovo, un vero scrigno d’arte. Qui i visitatori potranno ammirare autentici capolavori del Barocco napoletano, tra cui spicca la celebre Pietà di Jusepe de Ribera, datata 1637, posta sull’altare maggiore. La cappella è inoltre impreziosita dal monumentale Trionfo di Giuditta, realizzato da Luca Giordano nel 1704, un’opera che cattura per la sua dinamicità e ricchezza cromatica.

Castel Sant’Elmo: la riapertura e il nuovo percorso di accesso

La necessità dei lavori di messa in sicurezza a Castel Sant’Elmo è scaturita dal crollo di un costone tufaceo esterno, un evento che ha richiesto interventi urgenti per garantire l’integrità strutturale e la sicurezza dei visitatori.

La riapertura del maestoso maniero è attesa per sabato 29 agosto. Per l’occasione, è stato predisposto un percorso alternativo per il pubblico, che si snoderà attraverso il suggestivo Fossato del Castello, offrendo una prospettiva inedita e affascinante della fortezza.

Un’ulteriore novità per la riapertura sarà la possibilità di accedere al castello anche tramite il nuovo ascensore, un’innovazione che migliorerà significativamente l’accessibilità per tutti i visitatori, rendendo più agevole l’esplorazione di questo simbolo di Napoli. L’intera operazione testimonia l’impegno nella conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, assicurando che i siti storici rimangano fruibili e sicuri per le generazioni future.