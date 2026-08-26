La nuova campagna Giorgio Armani per la collezione autunno/inverno 2026/27 segna un momento di profonda riaffermazione dell'identità della maison. Sotto la direzione creativa di Silvana Armani e Leo Dell’Orco, la collezione è accompagnata da immagini scattate da Oliver Hadlee Pearch, che vedono il ritorno di Christy Turlington, volto iconico delle passerelle Armani degli anni Novanta. Accanto a lei, i modelli Liam Kelly e Akbar Shamji interpretano una bellezza autentica, capace di attraversare il tempo “con consapevolezza e senza artifici”, riaffermando i codici stilistici del brand.

La campagna si basa sulla riflessione ispirata da Giorgio Armani: “Ciò che resiste alla sottrazione è essenza”. Le immagini, prive di distrazioni scenografiche, si concentrano su abiti, accessori e occhiali dalle linee pure e avvolgenti, raccontando visivamente la nuova identità della casa milanese. Questo approccio celebra la continuità della visione stilistica, come suggerito dal messaggio: “Parla piano, lascia il segno, resta per sempre”.

Christy Turlington: continuità e simboli dell'universo Armani

La scelta di Christy Turlington risponde a una domanda cruciale per ogni maison dopo la scomparsa del fondatore: il codice stilistico sopravvive al suo creatore? Turlington, testimone del tailoring destrutturato che ha definito il marchio dagli anni Novanta, diventa la prova vivente della continuità e della forza dell’identità Armani.

La campagna, lontana da intenti nostalgici, la presenta così com’è oggi, lasciando che il tempo sia parte integrante dello scatto e sottolineando la differenza tra un semplice omaggio e un ritorno autentico.

Elemento distintivo del progetto è un mosaico di dodici simboli, veri e propri segni dell'universo Armani. Questi includono il gatto, metafora dello spirito curioso, la giada, la celebre Logo Lamp del 1982 e la rosa, amata dal fondatore. Si aggiungono il numero 11, civico di Palazzo Orsini, e il pallone da basket, omaggio all'Olimpia Milano. Questi oggetti, da preferenze personali, si trasformano in un alfabeto visivo condiviso, un gesto che ricorda i manuali delle botteghe rinascimentali per tramandare le indicazioni dei maestri.

La nuova direzione creativa e l'eredità della sottrazione

La presentazione di Silvana Armani e Leo Dell’Orco accanto a questi simboli sottolinea la continuità della tradizione. Silvana Armani porta uno sguardo femminile rinnovato, mentre Dell’Orco interpreta l’evoluzione del maschile secondo la visione della maison. La loro integrazione nel mosaico simbolico, anziché in comunicati separati, evidenzia la coerenza con i valori storici della casa.

La campagna risponde alla sfida della successione con la filosofia della sottrazione, resa celebre da Giorgio Armani: eliminare il superfluo per lasciare spazio all’essenziale. Un approccio che trova eco nella definizione di scultura di Michelangelo come “arte del levare”.

Attraverso silenzio, rigore ed essenzialità, la maison annuncia un nuovo capitolo, mantenendo saldo il proprio linguaggio stilistico. Le icone come la lampada, la rosa e l’indirizzo storico diventano un linguaggio condiviso, affidato a chi ora guida la creatività del marchio, delineando una linea di continuità che lega passato e futuro del brand milanese.