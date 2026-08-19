L'assessore comunale di Potenza, Giuseppe Telesca, è intervenuto sulla vicenda che ha portato all'annullamento del concerto di Arisa, un evento inizialmente previsto nel capoluogo lucano. Le sue dichiarazioni hanno gettato luce sulle ragioni dietro la decisione, sottolineando che la realizzazione della manifestazione avrebbe comportato un onere finanziario considerevole per l'amministrazione comunale. Telesca ha esplicitamente affermato che l'evento "prevedeva cifre importanti", evidenziando la necessità di una gestione oculata delle risorse pubbliche.

L'annullamento del concerto e le sue motivazioni

Il concerto della nota artista Arisa era stato inserito nel calendario degli eventi culturali di Potenza, ma la sua concretizzazione è stata successivamente revocata. L'assessore Telesca ha chiarito che la scelta di non procedere è stata determinata, in larga parte, dai costi elevati associati all'organizzazione di un evento di tale portata. Questa decisione ha innescato un acceso dibattito e generato diverse polemiche all'interno della città, focalizzando l'attenzione pubblica sulle ingenti risorse economiche che sarebbero state necessarie per ospitare l'artista e garantire lo svolgimento dell'evento.

La discussione si è concentrata non solo sull'opportunità di spendere determinate somme per un singolo evento, ma anche sulla più ampia questione della destinazione dei fondi pubblici e sulle aspettative della cittadinanza riguardo alla programmazione culturale.

La cancellazione ha quindi sollevato interrogativi sulle priorità di spesa e sulla capacità dell'amministrazione di bilanciare le ambizioni culturali con la responsabilità fiscale.

La posizione dell'assessore sulle priorità di bilancio

Nel suo intervento, l'assessore Telesca ha ribadito con fermezza che "il concerto di Arisa a Potenza prevedeva cifre importanti", ponendo la valutazione economica al centro del processo decisionale che ha portato all'annullamento. Ha inoltre specificato che l'amministrazione comunale è tenuta a considerare attentamente le proprie priorità di bilancio, operando scelte che garantiscano la sostenibilità delle iniziative culturali promosse sul territorio. Questo implica una ponderazione tra l'attrattiva di un evento e la sua fattibilità economica, in un contesto di risorse limitate.

La sua posizione riflette l'impegno a mantenere un equilibrio tra l'offerta culturale di qualità e la necessità di una gestione finanziaria prudente. La salvaguardia del bilancio comunale e l'allocazione efficiente delle risorse pubbliche sono state indicate come principi guida, influenzando le scelte relative a tutti gli eventi e le manifestazioni cittadine. Questo episodio serve da monito per una pianificazione futura che tenga conto sia dell'impatto culturale sia della stringente realtà economica.