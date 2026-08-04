La Fondazione Cinema per Roma ha annunciato un bilancio estivo di grande successo, registrando oltre 65 mila presenze in quasi due mesi di programmazione. Questo dato conferma l’ampia e diffusa partecipazione all’offerta cinematografica gratuita proposta nella capitale. Tra l’8 giugno e l’inizio di agosto 2026, la Fondazione ha organizzato ben 126 proiezioni a ingresso libero, coinvolgendo diverse location iconiche e innovative.

Le attività si sono svolte dalla Casa del Cinema, con la sua suggestiva sala all’aperto nel cuore di Villa Borghese, fino alle arene allestite in quartieri strategici come il Parco degli Acquedotti, Santa Maria della Pietà, Corviale e la nuova arena di Tor Marancia.

L’iniziativa ‘Vivi il cinema!’ ha permesso alla settima arte di raggiungere anche le zone periferiche della città, offrendo preziose occasioni di incontro e cultura a un pubblico eterogeneo. Un contributo significativo è giunto anche dalla collaborazione con il progetto ‘Cinema sul Tetto – Visioni Periferiche’ presso il Casilino Sky Park, che vanta la prima sala cinematografica su un tetto in Italia.

Il grande successo di queste iniziative è stato ulteriormente evidenziato dal frequente tutto esaurito registrato alle proiezioni e dalla presenza di numerosi ospiti di spicco del panorama cinematografico nazionale. Tra questi, hanno partecipato figure come Francesca Comencini, Isabella Ferrari, Micaela Ramazzotti e Andrea Segre, arricchendo l’esperienza del pubblico.

La rete delle arene estive: un successo diffuso sul territorio

Un elemento distintivo della stagione estiva 2026 della Fondazione Cinema per Roma è stata la creazione di una capillare rete di arene, pilastro del progetto ‘Vivi il Cinema!’. Quattro le principali location all’aperto che hanno animato i quartieri della città: il Parco degli Acquedotti, che ha ospitato anche la Roma Cinema Arena con circa mille posti a sedere, Santa Maria della Pietà, Corviale e l’arena di Tor Marancia, al suo esordio. A queste si è aggiunta la storica Casa del Cinema a Villa Borghese, punto di riferimento per la promozione cinematografica nella capitale.

Alcune di queste arene hanno proposto rassegne specifiche, come la quinta edizione di Roma Cinema Arena che, dal 1 al 22 luglio, ha offerto ventidue proiezioni in lingua originale, spesso introdotte e presentate da registi, attori, artisti e scenografi.

Tutte le proiezioni, a ingresso gratuito e in orario serale, hanno garantito la massima accessibilità per un vasto pubblico, inserendosi nel più ampio cartellone di Estate Romana 2026, promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Le arene si sono distinte anche per la scelta di proporre i film in lingua originale con sottotitoli, offrendo un’esperienza di visione autentica e culturalmente stimolante.

La Casa del Cinema e l'attesa per la Festa del Cinema di Roma

La Casa del Cinema in Villa Borghese si conferma un pilastro dell’offerta culturale romana, con una programmazione annuale ricca di rassegne tematiche, eventi e retrospettive. Il suo Teatro Ettore Scola ospiterà, fino al 6 settembre, otto rassegne e un evento speciale, per un totale di 37 giorni di proiezioni a ingresso gratuito, ampliando ulteriormente le occasioni di incontro tra cinefili e autori.

L’attenzione è ora rivolta alla ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 14 al 25 ottobre 2026. L’evento si svolgerà come di consueto all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, estendendosi con appuntamenti diffusi in numerose altre realtà culturali della città. Il film d’apertura sarà ‘Il rumore delle cose nuove’ di Paolo Genovese, presentato durante la cerimonia inaugurale condotta da Ema Stokholma.

A sottolineare l’importanza e la crescita della manifestazione, l’assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio ha dichiarato: “Siamo alla ventunesima edizione della Festa del Cinema, nata grazie alla grande intuizione di Goffredo Bettini, ed è un segnale importante per Roma Capitale sottolineare come questa iniziativa stia crescendo, negli anni, sia in termini di partecipazione del pubblico, che per il valore dei film presentati”.

La Festa, ideata nel 2006, si è affermata come un appuntamento cruciale per la valorizzazione del cinema di qualità e il rafforzamento del legame con il tessuto urbano e sociale della capitale, promettendo per il 2026 un’edizione di ampia portata per location e eventi collaterali.