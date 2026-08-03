Il film "Where we used to sleep" del regista tedesco Matthäus Wörle si è aggiudicato il prestigioso Grand Prix des Festivals - Conseil de la Vallée al Cervino CineMountain, il festival internazionale del cinema di montagna che si è tenuto ai piedi del Cervino. L'opera vincitrice è stata acclamata per la sua intensità, offrendo un profondo racconto di memoria e resistenza ambientale. La narrazione si sviluppa in un suggestivo villaggio rumeno, quasi interamente sommerso dai fanghi tossici provenienti da una miniera di rame, evidenziando le drammatiche conseguenze dell'impatto umano sull'ecosistema.

La giuria internazionale ha inoltre conferito una menzione speciale a "The oldest munro bagger", una significativa produzione del Regno Unito (2025, 57 minuti) diretta da Christina e Jay Golian. Questo documentario cattura l'emozionante percorso dell'ottantenne Nick Gardner nella sua straordinaria e ispiratrice impresa di scalare tutti i 282 Munro scozzesi, le iconiche vette che superano i 3.000 piedi. Il film ha ricevuto un ulteriore riconoscimento, aggiudicandosi anche il Premio Club alpino italiano, a testimonianza del suo valore e della sua capacità di celebrare lo spirito dell'alpinismo e dell'esplorazione.

L'edizione del festival, conclusasi il 2 agosto 2026, si è rivelata particolarmente ricca e partecipata, proponendo un programma variegato che ha incluso un totale di 41 film in concorso.

Tra questi, ben 14 erano anteprime italiane e 3 anteprime mondiali, offrendo al pubblico una panoramica esclusiva sulle più recenti produzioni cinematografiche di montagna. A completare l'offerta, 6 film fuori concorso hanno arricchito il cartellone, per un totale di 70 proiezioni che hanno animato le giornate della manifestazione. Tra gli altri importanti riconoscimenti assegnati, il Premio Montagne d’Italia è stato conferito a "Il rospo e il diamante" di Beniamino Casagrande, un'opera che ha saputo distinguersi per la sua originalità e profondità.

Il Cervino CineMountain: un faro per il cinema e la cultura delle Terre Alte

Giunto alla sua ventinovesima edizione, il Cervino CineMountain si conferma come un appuntamento imperdibile e il festival del cinema di montagna più alto d’Europa.

La manifestazione, svoltasi tra le suggestive località di Breuil-Cervinia e Valtournenche dal 25 luglio al 1° agosto 2026, ha offerto una piattaforma privilegiata per le produzioni internazionali dedicate al complesso e affascinante rapporto tra l'uomo, l'ambiente e le maestose vette alpine. Il festival ha esplorato con sensibilità e profondità tematiche cruciali come il cambiamento climatico, la sostenibilità, l'esplorazione e la ricca cultura delle Terre Alte, promuovendo la riflessione su sfide contemporanee e percorsi interiori che caratterizzano l'esperienza umana in montagna.

Riconoscimenti prestigiosi e composizione delle giurie

Il Grand Prix des Festivals - Conseil de la Vallée d’Aoste si attesta come uno dei più importanti e ambiti riconoscimenti a livello internazionale nel settore del cinema di montagna, un vero e proprio sigillo di qualità.

La giuria internazionale che ha avuto il compito di decretare i vincitori era presieduta da Alessandra Principini, esperta di comunicazione e innovazione culturale, affiancata da Cristina Cassano, specializzata in audiovisivo e retrospettive, e Piotr Turkot, direttore del Krakow Mountain Festival. La giuria del Club Alpino Italiano, invece, era composta da Elettra Bernardi, Andrea Frenguelli e Piermauro Reboulaz, figure di spicco nel mondo dell'alpinismo e della cultura di montagna. Tra gli altri premi di rilievo assegnati durante la kermesse figurano il Premio Montagnes Tout Court, il Premio Film Commission Vallée d’Aoste e il Premio Montagnes du monde, che continuano a celebrare l'eccellenza e l'innovazione nel racconto cinematografico dedicato alla montagna.