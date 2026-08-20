Torna l'appuntamento con Circuito Cinema in Mostra, l'iniziativa che porta una selezione dei film dell'83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica nelle sale di Venezia e Mestre. Organizzato dalla Biennale di Venezia in collaborazione con il Settore cultura – circuito cinema del Comune di Venezia, il programma si svolgerà da giovedì 3 a domenica 13 settembre 2026, offrendo al pubblico l'opportunità di vivere il festival in un contesto diffuso.

Il programma e i film in evidenza

L'edizione di quest'anno prevede un ricco calendario di 60 proiezioni, distribuite equamente tra il centro storico di Venezia e Mestre.

Saranno presentati 58 titoli diversi, accuratamente selezionati dalle principali sezioni della Mostra: Venezia 83, Venice Open – Fuori Concorso, Orizzonti, Venezia Spotlight, Giornate degli Autori e Settimana Internazionale della Critica.

L'apertura del programma decentrato, fissata per giovedì 3 settembre, vedrà la proiezione di tre opere significative: "La ragazza con la Leica" di Alina Marazzi per la sezione Orizzonti, "My Notes on Mars" di Lili Horvát per le Giornate degli Autori, e "Ink" di Danny Boyle, in concorso a Venezia 83.

Tra i numerosi film in cartellone, spiccano per Venezia 83 titoli come "15/18 (A Place To Heal)" di Cédric Kahn, "L’estranea" di Paolo Strippoli, "Look Back" di Hirokazu Koreeda, "Company" di Casey Affleck e "Ritorno a Buenos Aires" di Marco Bechis.

Per la sezione Fuori Concorso, il pubblico potrà apprezzare "The Basics of Philosophy" di Paul Schrader, "From Inside Out – The Architecture of Peter Zumthor" di Wim Wenders (presentato in 3D), e "Dau" di Ilya Khrzhanovsky.

Ampio spazio sarà dedicato anche alle sezioni Orizzonti, Venezia Spotlight, Giornate degli Autori e Settimana Internazionale della Critica, con opere quali "Too Much Sugar" di Robert Greene, "Serpenti" di Roberto De Paolis Maino, "Scarpe rotte" di Roberta Torre e "Rider" di Roan Johnson e Davide Pavanello.

Informazioni utili e modalità di accesso

L'iniziativa, frutto della collaborazione tra la Biennale di Venezia e il Settore cultura – circuito cinema del Comune di Venezia, si concluderà domenica 13 settembre.

La serata finale sarà dedicata alla proiezione del film vincitore del Leone d’Oro, o di un altro titolo premiato, affiancato da "Dio ride" di Giovanni Veronesi, proveniente dalla sezione Venice Open – Fuori Concorso.

I biglietti interi sono disponibili al costo di 8 euro. Per chi desidera un'esperienza più completa, sono previsti abbonamenti per 5 film a scelta, al prezzo di 35 euro per ciascuna struttura. La prevendita dei biglietti e degli abbonamenti avrà inizio presso le biglietterie del Multisala Rossini e dell’IMG Cinemas Candiani. È inoltre possibile l'acquisto online tramite i siti www.circuitocinemavenezia.it per il Rossini e imgcinemas.it per l'IMG Cinemas.

Per rimanere sempre aggiornati sulle proiezioni e su eventuali variazioni di programma, è attivo un servizio WhatsApp dedicato. Il calendario completo e dettagliato è consultabile sui siti culturavenezia.it/cinema e sulla pagina Facebook ufficiale dell'evento.