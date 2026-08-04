L'ex carcere del 1904 di Cittanova, nel cuore della Piana di Gioia Tauro (Reggio Calabria), ha ritrovato nuova vita trasformandosi in un vibrante centro culturale. Questa metamorfosi è frutto dell'iniziativa dell'attore e regista Walter Cordopatri, che nella storica struttura ha fondato la Scuola di Recitazione della Calabria. Nata quasi dieci anni fa, e attiva da diversi anni nella sede dell'ex carcere, la scuola si appresta a celebrare il suo decimo anniversario il prossimo febbraio.

Un luogo di libertà e creatività: la Scuola di Recitazione della Calabria

Walter Cordopatri, originario di Rizziconi, dopo essersi formato a Roma, ha sentito l'esigenza di offrire alla sua terra uno spazio per la crescita artistica. «L'ex Carcere di Cittanova, edificio del 1904, si è imposto quasi da sé come sede naturale di questo progetto», ha spiegato Cordopatri. «Un luogo nato per privare le persone della libertà che abbiamo scelto di trasformare nel suo esatto opposto». Questa visione ha portato alla riconversione delle celle in aule di recitazione, mentre l'antica area dell'ora d'aria è diventata un teatro da cento posti. La struttura vanta ora anche una moderna sala doppiaggio e una sala lettura, simboli di una trasformazione radicale da luogo di reclusione a fucina di talenti.

L'offerta formativa della Scuola di Recitazione della Calabria è ampia e diversificata, includendo corsi di dizione, alta formazione attoriale e laboratori dedicati anche ai più piccoli. La scuola si distingue per le sue prestigiose collaborazioni: è partner di istituzioni culturali nazionali come il Giffoni Film Festival e ha stretto accordi nel settore del doppiaggio con colossi come Pixar e Disney. A livello internazionale, ha avviato proficue intese con l'Università Karpenko-Kary di Kiev e l'Artez di Amsterdam. Il successo dei suoi allievi è testimoniato dalla loro partecipazione a produzioni di rilievo, tra cui il film internazionale «Omen – L’origine del presagio» di 20th Century Studios e diverse produzioni Rai.

Crescita e prospettive future: audizioni e masterclass

Le audizioni per l'accesso alla scuola sono strutturate in due fasi: una prima fase online, dall'1 agosto al 30 settembre, e una seconda fase in presenza, che si terrà ogni venerdì e sabato di settembre e ottobre direttamente nella sede dell'ex carcere 1904. «Il nostro obiettivo non è fermarci a un numero, ma continuare ad aumentare e crescere sempre di più», ha ribadito Cordopatri, evidenziando l'ambizione di espansione della scuola. A conferma dell'alto livello formativo, la scuola ha recentemente ospitato una masterclass di Danio Manfredini, tra le figure più autorevoli del teatro contemporaneo italiano, un'esperienza intensiva di cinque giornate dedicata alla ricerca attoriale.

Il progetto ha ricevuto un costante sostegno dall'amministrazione comunale di Cittanova, che fin dal primo giorno ha messo a disposizione la villa comunale e un teatro di oltre 400 posti per le produzioni della scuola. Un ulteriore passo significativo è la recente gestione, da parte della scuola, di Villa Repaci a Palmi, storica dimora dello scrittore Leonida Repaci, un patrimonio culturale che la SRC si impegna a valorizzare. Il percorso accademico triennale si è notevolmente arricchito, avvalendosi della collaborazione di docenti d'avanguardia provenienti da tutta Italia e dall'estero, a testimonianza di un impegno costante verso l'eccellenza formativa.