Il Castello di Clavesana si appresta ad ospitare un'importante rassegna artistica: la mostra "Figure di Donna", che espone trentacinque opere selezionate dalla prestigiosa collezione Cavallini Sgarbi. Inaugurata il 10 agosto 2026, l'esposizione offre un viaggio affascinante attraverso la rappresentazione femminile nell'arte, presentando dipinti e sculture realizzati in un arco temporale che va dal XIX al XXI secolo.

La curata selezione di opere include contributi di artisti italiani e internazionali, ponendo l'accento sulla ricchezza e la diversità dei linguaggi espressivi impiegati per immortalare la figura della donna.

L'iniziativa si snoda attraverso le suggestive sale del Castello di Clavesana, proponendo ai visitatori un percorso espositivo che abbraccia oltre due secoli di storia dell'arte, rivelando le molteplici sfaccettature e le continue evoluzioni nell'interpretazione del soggetto femminile.

La collezione Cavallini Sgarbi: un viaggio nell'arte femminile

Le trentacinque opere in mostra, tutte provenienti dalla rinomata collezione Cavallini Sgarbi, costituiscono un patrimonio artistico vasto e significativo, che copre un periodo dal XIX secolo fino ai giorni nostri. L'esposizione presenta una ricca varietà di dipinti e sculture, evidenziando la maestria e l'innovazione nelle tecniche e negli stili adottati dai diversi autori.

L'obiettivo primario di questa iniziativa culturale è esaltare la figura della donna nell'arte, offrendo una prospettiva approfondita sulle trasformazioni iconografiche, sociali e culturali che hanno plasmato la sua rappresentazione nel corso dei secoli. Ogni opera diventa così una testimonianza delle sensibilità artistiche e delle visioni del mondo di ogni epoca.

Il Castello di Clavesana: cornice storica per l'arte

Il Castello di Clavesana, gioiello architettonico incastonato nella splendida regione Liguria, si conferma come una delle più prestigiose e attive sedi espositive del territorio. La sua storia e la sua architettura offrono un contesto unico e suggestivo per ospitare eventi culturali di alto livello.

La collezione Cavallini Sgarbi, da cui provengono le opere esposte in "Figure di Donna", è celebre per la sua vastità e per la presenza di numerosi capolavori che spaziano nell'arte italiana e internazionale. La collezione si distingue per la sua capacità di valorizzare sia artisti affermati che emergenti, e per la sua attenta selezione di tematiche che arricchiscono la storia dell'arte. La mostra "Figure di Donna" si inserisce armonicamente nel già ricco e consolidato programma culturale del castello, che nel corso degli anni ha promosso e ospitato innumerevoli iniziative dedicate all'arte, contribuendo attivamente alla diffusione e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.