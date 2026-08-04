La Cna di Matera ha ufficialmente espresso il proprio sostegno alla candidatura di Irsina per il prestigioso titolo di Capitale Italiana della Cultura 2029. Questa dichiarazione giunge in un momento cruciale, in concomitanza con l'avvio delle procedure selettive che decreteranno quale città avrà l'onore di rappresentare il patrimonio culturale italiano in quell'anno. L'associazione ha fermamente evidenziato l'importanza strategica di promuovere e supportare attivamente tutte quelle iniziative volte a valorizzare l'inestimabile patrimonio culturale e artistico che caratterizza l'intero territorio lucano.

La candidatura di Irsina: un'opportunità per il territorio

Il comune di Irsina, situato nella provincia di Matera, ha intrapreso con determinazione il proprio percorso per ambire al riconoscimento di Capitale Italiana della Cultura 2029. La Cna di Matera ha formalizzato il proprio appoggio attraverso una nota ufficiale, nella quale ha sottolineato con forza come questa candidatura non sia solo un obiettivo locale, ma rappresenti una straordinaria opportunità per l'intera regione. L'iniziativa, infatti, mira a promuovere le eccellenze locali, a rafforzare la coesione sociale e a stimolare lo sviluppo economico dell'intera comunità. L'associazione ha ribadito con convinzione: «Sosteniamo con fermezza il percorso intrapreso da Irsina, profondamente convinti che la valorizzazione del patrimonio culturale costituisca una fondamentale leva di crescita e progresso per l'intera provincia materana».

Cultura e sviluppo: la visione strategica della Cna Matera

La Cna di Matera, in qualità di autorevole organizzazione di rappresentanza per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese del territorio, ha costantemente evidenziato la centralità inequivocabile della cultura. Essa è considerata un autentico motore di crescita e un catalizzatore per l'innovazione. Il convinto sostegno alla candidatura di Irsina si inserisce in una strategia complessiva e lungimirante, orientata alla promozione delle risorse locali e alla profonda valorizzazione delle identità territoriali. L'associazione ha altresì sottolineato che iniziative di tale portata sono in grado di generare significative ricadute positive, sia in termini di visibilità nazionale e internazionale per la regione, sia, e soprattutto, in termini di un tangibile sviluppo economico per l'intera area materana, creando nuove opportunità e rafforzando il tessuto produttivo locale.