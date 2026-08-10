Domenica 23 agosto, la suggestiva città di Comacchio si prepara ad accogliere l'attesissima anteprima della 39ª edizione del Ferrara Buskers Festival. Questo evento speciale, organizzato dal Comune, animerà le vie e gli spazi del centro storico comacchiese dalle ore 21 a mezzanotte, trasformando l'intera città dei ponti e dei canali in un vibrante palcoscenico diffuso. L'iniziativa rappresenta un'importante anticipazione della manifestazione principale, che si svolgerà nel cuore di Ferrara dal 26 al 30 agosto.

La serata a Comacchio vedrà protagonisti ben 17 tra formazioni e artisti, pronti a incantare il pubblico con una proposta artistica estremamente variegata.

Il programma spazierà attraverso generi musicali e performativi che includono pop, rock, folk, jazz, world music, swing, rockabilly, cantautorato, handpan, oltre a emozionanti performance di giocoleria e altre espressioni dell'arte di strada. Questa ricchezza di proposte è pensata per offrire un vero e proprio assaggio dello spirito del Festival.

Accanto agli spettacoli dal vivo, l'anteprima di Comacchio offrirà un'ulteriore attrattiva culturale: l'inaugurazione di un'inedita mostra dedicata alla storia del Ferrara Buskers Festival. Allestita presso la storica Pescheria Vecchia, questa esposizione ripercorrerà le tappe di un evento nato dall'intuizione di Stefano Bottoni e divenuto negli anni uno dei più importanti appuntamenti internazionali dedicati alla musica e all'arte di strada.

La mostra accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso le diverse stagioni del Festival, affiancando alla dimensione contemporanea della manifestazione quella della memoria e della sua evoluzione.

L'Anteprima di Comacchio: Un Incontro Gratuito con l'Arte di Strada

L'appuntamento a Comacchio è a ingresso gratuito e si configura non come una semplice tappa preliminare, ma come un vero e proprio modo per entrare nello spirito del Buskers. È un momento privilegiato di incontro diretto tra artisti, pubblico e città, dove la magia dell'arte di strada prende vita in un contesto unico. La mostra alla Pescheria Vecchia, in particolare, arricchisce questa esperienza, offrendo una prospettiva più profonda su una manifestazione che ha fatto della strada, dell'incontro tra culture e della libertà espressiva la propria identità.

Il Ferrara Buskers Festival: Numeri e Protagonisti della 39ª Edizione

La 39ª edizione del Ferrara Buskers Festival, che animerà il centro storico di Ferrara dal 26 al 30 agosto, si preannuncia ricca di eventi e talenti. Saranno ben 78 i gruppi invitati, per un totale di 259 artisti provenienti da 27 Paesi diversi, a testimonianza del carattere internazionale dell'evento. Un dato significativo è la forte presenza giovanile, con 201 artisti che rientrano nella categoria Under 35. Ogni giorno, il pubblico potrà assistere a oltre 60 spettacoli, che spazieranno dalla musica al circo contemporaneo, dal teatro di strada alla danza, dall'acrobatica alla giocoleria e a molte altre performance.

È stato comunicato che la prevista partecipazione di Frankie Hi Nrg Mc come special guest è stata annullata “per ragioni tecniche”.