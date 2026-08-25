Paramount Pictures ha ufficialmente avviato lo sviluppo del sequel della celebre commedia romantica "Come farsi lasciare in 10 giorni" (titolo originale "How to Lose a Guy in 10 Days"), un grande successo del 2003 diretto da Donald Petrie. Il progetto, attualmente nelle sue fasi iniziali di lavorazione, vedrà un ruolo centrale per Kate Hudson, coinvolta non solo come potenziale interprete ma anche come produttrice attraverso la sua casa di produzione, Shiny Penny Banner. La stessa casa di produzione, affiancata da Stacey Sher, seguirà l'intero sviluppo del film.

Al momento, non è stato ancora individuato uno sceneggiatore per questa attesa nuova pellicola.

Il film originale, che ha conquistato il pubblico nel 2003, vedeva Kate Hudson e Matthew McConaughey nei ruoli iconici di Andie Anderson, una giornalista di una rivista femminile, e Benjamin Barry, un pubblicitario coinvolto in una scommessa. L'intenzione di Paramount Pictures è chiara: riunire i due attori principali del cast per il nuovo capitolo, sebbene la loro partecipazione non sia ancora stata formalmente confermata. "Come farsi lasciare in 10 giorni" è rimasto nel tempo una delle commedie romantiche più celebri degli anni Duemila, grazie anche alla notevole chimica tra i due protagonisti e al suo significativo successo al botteghino, con incassi globali che hanno raggiunto circa 177,5 milioni di dollari a fronte di un budget di 50 milioni.

Il film originale: trama, regia e cast

La regia del primo capitolo fu affidata a Donald Petrie, mentre la sceneggiatura portava la firma di Kristen Buckley, Brian Regan e Burr Steers. Il cast originale, oltre a Hudson e McConaughey, includeva nomi come Adam Goldberg, Bebe Neuwirth, Shalom Harlow, Michael Michele, Kathryn Hahn, Robert Klein, Thomas Lennon, Celia Watson e Tony Longo. La pellicola, adattamento di un libro illustrato di Michele Alexander e Jeannie Long, narrava le rocambolesche strategie della protagonista per farsi lasciare dal suo partner nell'arco di dieci giorni, il tutto intrecciato con le complesse dinamiche lavorative e sentimentali di entrambi i personaggi.

Il successo della pellicola, alimentato dalle brillanti interpretazioni e dalla sapiente regia di Petrie, ha permesso al titolo di mantenere una vasta popolarità a livello mondiale nel corso degli anni, diventando oggetto di continui revival e discussioni nel panorama della commedia romantica internazionale.

La possibilità di un sequel era stata, in effetti, ipotizzata saltuariamente nel corso del tempo da diversi esponenti del cast, alimentando le aspettative dei fan.

Produzione e prospettive per il sequel

Per quanto concerne il nuovo capitolo, Paramount Pictures mira non solo a rinnovare la fortunata alchimia del cast originale, ma anche a integrare nuove figure nella fase creativa. Kate Hudson si conferma al centro del progetto, assumendo il doppio ruolo di protagonista e produttrice attraverso la sua etichetta Shiny Penny Banner, affiancata da Stacey Sher. Al momento, tuttavia, non sono ancora stati resi noti dettagli specifici sulle scelte di regia e sceneggiatura, né sulla conferma definitiva della presenza di Matthew McConaughey al fianco di Hudson.

Il film del 2003 si distinse come uno dei migliori incassi per una commedia romantica nella prima metà degli anni Duemila e, ancora oggi, continua a essere frequentemente riproposto nei cataloghi delle piattaforme di streaming. L'iniziativa di produrre un sequel si inserisce, pertanto, nella tendenza attuale dell'industria cinematografica di riscoprire e valorizzare titoli cult della commedia statunitense, affidando spesso alle protagoniste storiche un ruolo di guida anche nella produzione.