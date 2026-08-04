Il tradizionale concerto di Ferragosto all’alba, intitolato "Note incantate", torna a incantare il pubblico sulla suggestiva terrazza panoramica di Sant’Antonio a Posillipo, a Napoli. L’evento, ideato tre anni fa dall’assessora Teresa Armato, segna l’apertura delle celebrazioni del 15 agosto in città, offrendo un’esperienza unica alle 5:00 del mattino. L’iniziativa è promossa e sostenuta dall’Assessorato comunale al Turismo, che garantisce un servizio di navette gratuite per cittadini e turisti, con partenze previste alle 4:00 da Piazza Municipio e dal Parcheggio Brin (via Benedetto Brin 100).

La partecipazione al concerto e l’utilizzo delle navette sono gratuiti, ma richiedono una prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma EventBrite. Il link dedicato alle prenotazioni sarà attivo a partire da lunedì 10 agosto alle ore 12:00. L’edizione di quest’anno del concerto "Note incantate" si articola in due distinti momenti musicali: l’apertura sarà affidata a Mario Maglione, accompagnato alla chitarra da Michele Cordova. A seguire, si esibirà Veronica Simioli con un ensemble composto da Dalavier Napolitano (sax soprano), Emidio Ausiello (percussioni) ed Ermanno Romano (chitarra classica).

L’assessora Armato ha sottolineato come questo appuntamento sia "uno degli eventi più attesi della programmazione estiva dell’assessorato, parte integrante del progetto ‘Vedi Napoli d’estate e poi Torni’".

Ha inoltre aggiunto: "È un’esperienza straordinaria, molto apprezzata da cittadini e turisti: vedere il sole sorgere sulle arie più celebri della canzone classica napoletana è un’emozione incredibile; lo scorso anno abbiamo accolto anche giovanissimi visitatori dall’Irlanda". Dopo due anni consecutivi di successo con platee in sold-out, questa edizione speciale omaggia la città di Napoli presentando due voci, una maschile e una femminile, a simboleggiare l’incontro tra diverse generazioni.

Il programma musicale e i dettagli organizzativi

Il concerto di Ferragosto si inserisce nella più ampia rassegna estiva comunale "Vedi Napoli d’estate e poi Torni", un cartellone di eventi gratuiti pensato per valorizzare il patrimonio cittadino e offrire opportunità culturali a residenti e visitatori.

La terrazza di Sant’Antonio a Posillipo farà da cornice a esibizioni dedicate al ricco repertorio napoletano e mediterraneo, con la scenografia naturale del sole che sorge sul suggestivo Golfo di Napoli. L’organizzazione ribadisce l’importanza della prenotazione su EventBrite per garantire l’accesso e l’utilizzo del servizio navetta gratuito dai due punti di raccolta cittadini.

"Vedi Napoli d’estate e poi Torni": la rassegna completa

La rassegna "Vedi Napoli d’estate e poi Torni", promossa dal Comune di Napoli, mira a esplorare e valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico della città attraverso una serie di itinerari ed eventi gratuiti. Il programma include diverse iniziative, tra cui affascinanti escursioni a bordo di un galeone storico, percorsi guidati lungo la costa di Posillipo e coinvolgenti tour tematici che approfondiscono la storia e la letteratura partenopea.

Tutte le attività, rivolte sia ai residenti che ai turisti, sono ad accesso gratuito ma prevedono la prenotazione obbligatoria tramite le piattaforme dedicate. Il concerto "Note incantate" rappresenta uno degli appuntamenti culminanti di questa ricca programmazione estiva, proponendo un’indimenticabile esperienza musicale all’alba in una delle location più iconiche di Napoli.