Torna a Napoli "Note incantate", il concerto di Ferragosto all'alba sulla terrazza panoramica di Sant'Antonio a Posillipo. L'appuntamento, fortemente voluto dall'assessora Teresa Armato, si terrà alle 5 del mattino e aprirà le celebrazioni del 15 agosto in città.

Concerto e navette gratuiti

L'iniziativa è sostenuta e promossa dall'Assessorato comunale al Turismo, che ha predisposto anche due navette gratuite per cittadini e turisti. I mezzi partiranno alle 4 da Piazza Municipio e dal Parcheggio Brin, in via Benedetto Brin 100.

Sia il concerto sia il servizio navetta sono gratuiti, ma è necessaria la prenotazione sulla piattaforma EventBrite.

Il link per effettuare le prenotazioni sarà attivo da oggi alle 12.

Due momenti musicali

Il concerto sarà articolato quest'anno in due momenti. Ad aprire la mattinata sarà Mario Maglione, accompagnato alla chitarra da Michele Cordova.

A seguire si esibirà Veronica Simioli, insieme a Dalavier Napolitano al sax soprano, Emidio Ausiello, con le sue "suggestioni percussive: suoni e colori della terra", ed Ermanno Romano alla chitarra classica.

L'omaggio alla canzone napoletana

«Il concerto di Ferragosto all'alba è uno degli appuntamenti più attesi della programmazione estiva dell'Assessorato, inserito nel progetto "Vedi Napoli d'estate e poi Torni". Un'esperienza straordinaria che piace tanto ai cittadini ma anche ai turisti: vedere il sole sorgere con una colonna sonora composta dalle arie più famose della canzone classica napoletana è un'emozione incredibile e meravigliosa.

Tra i turisti in platea, lo scorso anno c'erano ragazze e ragazzi giovanissimi in arrivo dall'Irlanda. Dopo due anni di successo, con una platea in sold out, quest'anno abbiamo voluto aggiungere un tocco in più, omaggiando Napoli e la sua musica con due voci, una maschile e una femminile, Mario Maglione e Veronica Simioli, che sono l'incontro tra due generazioni, a testimonianza di quanto il nostro immenso patrimonio venga salvaguardato, valorizzato e divulgato attraverso il tempo». Così l'assessora Teresa Armato.