A Conegliano, Palazzo Sarcinelli ospita la mostra “Ritratti di donna. Tra Hayez, Boldini e Carrà”, un’esposizione di 77 capolavori che dal 21 ottobre 2026 al 4 aprile 2027 indaga l'universo femminile tra Ottocento e Novecento. Curata da Antonio D’Amico e organizzata da Artika con il Museo Bagatti Valsecchi e la Città di Conegliano, la rassegna presenta opere da collezioni private e musei italiani. L'obiettivo è riflettere sulle trasformazioni sociali e sul ruolo della donna, grazie a maestri come Francesco Hayez, Giovanni Boldini, Vittorio Corcos, Federico Zandomeneghi, Carlo Carrà, Mario Sironi e Pablo Picasso.

Ritratte donne di ogni estrazione: popolane, borghesi, lavoratrici, regine, madri, eroine letterarie come Lucia Mondella e la Monaca di Monza (con il Conte Egidio), opere raramente esposte.

Le molteplici sfaccettature del femminile nell'arte

Il percorso espositivo rivela le diverse interpretazioni dell’universo femminile. Francesco Hayez ne evoca la forza simbolica; Giovanni Boldini esalta fascino e raffinatezza, pur suggerendo la fragilità dell'uomo. Federico Zandomeneghi cattura la vita quotidiana di donne lavoratrici e madri; Ulisse Caputo ne evidenzia le aspirazioni sociali. Mario Sironi, nel periodo bellico, restituisce immagini di donne segnate da fatica e vulnerabilità, simbolo di nuova centralità sociale e progressiva emancipazione femminile.

La mostra si conclude con "Le Corsage à Carreaux" (1949) di Pablo Picasso, emblema di una nuova epoca.

Palazzo Sarcinelli: un viaggio tra storia e arte

La cornice è Palazzo Sarcinelli, edificio rinascimentale restaurato e polo espositivo di Conegliano. La mostra si articola in nuclei tematici che esplorano la vita quotidiana, i ritratti aristocratici e i riferimenti storici e letterari. Tra le opere di rilievo, spiccano il ritratto e il prezioso mantello nuziale della Regina Margherita, figura di modernità e lungimiranza. L'esposizione mira a restituire alle donne un ruolo centrale nella memoria storica e artistica, evidenziando il ruolo dell'arte nel celebrare e talvolta oscurare la complessità dell'esperienza femminile tra Otto e Novecento. Un'opportunità unica per ammirare capolavori inediti e riflettere sulle dinamiche che hanno plasmato la condizione femminile in Italia.