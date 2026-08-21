La spesa media mensile delle famiglie italiane destinata ai consumi culturali ha raggiunto nel 2026 i 108 euro. Questo valore rappresenta il punto più alto registrato dalla fine della pandemia, avvicinandosi ai 113 euro del 2019, prima dell'emergenza sanitaria. Si osserva una crescita significativa rispetto ai 94 euro dell'anno precedente, confermando una ripresa costante del settore.

Le attività culturali più diffuse tra gli italiani si confermano la fruizione di programmi televisivi, film e serie (92%), l'ascolto di musica (87%) e della radio (82%).

La lettura mantiene un ruolo centrale: il 65% degli italiani ha letto almeno un libro dall'inizio dell'anno, mentre il 43% ha acquistato quotidiani, sia in formato cartaceo che digitale a pagamento.

Cresce l'interesse per eventi e weekend culturali

Tra le attività che comportano una spesa diretta, il cinema si attesta al 51% di partecipazione, seguito dalle visite a musei, mostre e siti archeologici (49%). Il teatro e gli spettacoli all'aperto coinvolgono il 40% del pubblico, mentre i concerti dal vivo registrano il 35%. Questi dati evidenziano un notevole interesse per la variegata offerta culturale disponibile.

Parallelamente, si registra un incremento della propensione verso i weekend culturali.

Il 46% degli italiani ha vissuto almeno una di queste esperienze negli ultimi dodici mesi, con il 34% che ha scelto destinazioni fuori dalla propria regione. La spesa media pro capite per queste esperienze ha raggiunto i 286,2 euro, in aumento rispetto ai circa 235 euro dell'anno precedente. Anche tra chi non ha ancora partecipato, emerge una disponibilità di spesa prevista di 215,7 euro, indicando una domanda potenziale significativa. L'interesse per i weekend culturali è particolarmente elevato tra le persone con titolo di studio elevato, le donne e gli over 55.

Il settore culturale motore economico e occupazionale

Il settore culturale e creativo si conferma un motore economico di rilievo per l'Italia.

Nel 2025, il valore aggiunto generato ha toccato i 115,8 miliardi di euro, sostenendo un'occupazione di 1,5 milioni di addetti. Questi numeri sottolineano il contributo sostanziale del comparto al PIL nazionale e la sua importanza come risorsa occupazionale.

L'incremento dell'interesse per le pratiche culturali, che coinvolgono attivamente il pubblico in città e centri minori attraverso festival, mostre e spettacoli, rafforza il legame tra identità territoriale e vita culturale, alimentando ulteriormente il dinamismo del settore.

Cultura: arricchimento personale e stimolo economico

L'analisi dei consumi culturali rivela una crescente consapevolezza del pubblico verso la diversità dell'offerta.

L'aumento della spesa familiare e pro capite riflette la volontà di investire tempo e risorse in esperienze culturali, percepite non solo come arricchimento personale ma anche come un stimolo per l'economia nazionale. Il ruolo strategico della cultura si manifesta nelle scelte di acquisto e nelle preferenze di diverse fasce della popolazione, influenzando la programmazione degli operatori del settore.