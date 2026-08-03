Il 4 agosto, alle ore 18:30, la cittadina di Anzi, in provincia di Potenza, ospiterà un significativo convegno dedicato a Domenico Mangano, una figura che ha lasciato un segno profondo nella comunità locale e all'interno del Movimento dei Focolari. L’iniziativa, promossa dall’associazione "Liberamente insieme", si terrà nello spazio antistante la Chiesa Madre con l'obiettivo di diffondere l’esempio e l’insegnamento di Mangano, nato proprio ad Anzi nel 1938 e venuto a mancare a Viterbo nel 2001. L'evento si propone di ricordare il suo percorso di vita e il cammino verso la beatificazione.

Il processo di beatificazione di Domenico Mangano ha già compiuto un passo fondamentale, superando la fase diocesana e approdando, lo scorso gennaio, alla Congregazione per le Cause dei Santi. Il convegno sarà guidato dal giornalista Edmondo Soave e vedrà la partecipazione di illustri relatori: monsignor Francesco Sirufo, arcivescovo di Acerenza; Gianfranco Apostolo, responsabile del Movimento dei Focolari, che ha avuto modo di seguire da vicino l'operato di Mangano; e don Vincenzo Agatiello, parroco di Anzi.

Domenico Mangano: una vita tra servizio e dialogo

Domenico Mangano è stato riconosciuto come “servo di Dio”, avendo dedicato la sua esistenza al servizio della famiglia e della collettività.

Ha ricoperto il ruolo di marito e padre, ed è stato un dirigente dell’Inps per ben trentasette anni, periodo durante il quale si distinse come punto di riferimento per la risoluzione di casi complessi. La sua impronta si estese anche alla vita politica locale, dove per quindici anni fu membro del Consiglio comunale di Anzi, ricoprendo per molti di questi il ruolo di assessore.

La sua figura è ricordata come un esempio luminoso di dedizione civile e sociale. Un motto in particolare riassume il suo pensiero e la sua azione: “quando non si dialoga, tutti hanno torto”. Per Mangano, il dialogo non era una mera pratica comunicativa, ma uno strumento essenziale al servizio del bene comune. Egli era convinto che il bene comune non fosse prerogativa di una singola fazione politica, bensì un obiettivo raggiungibile da tutti, attraverso la valorizzazione della diversità delle opinioni.

La sua visione mirava alla promozione di una «Polis dei cittadini», un concetto che trovava riscontro sia nella comunità dei credenti sia nel Movimento dei Focolari, di cui era parte attiva. Mangano incarnò concretamente la «vocazione universale alla santità» come delineato dal Concilio Vaticano II.

Il ruolo della Congregazione per le Cause dei Santi

La Congregazione per le Cause dei Santi è il dicastero della Curia romana preposto alla gestione e al monitoraggio dei processi di beatificazione e canonizzazione all'interno della Chiesa cattolica. Questo organismo è incaricato di esaminare attentamente le virtù eroiche, il martirio e i miracoli attribuiti ai candidati che aspirano agli onori degli altari.

L'iter prevede diverse fasi rigorose, che includono una fase diocesana preliminare e una successiva fase romana, dove la documentazione viene ulteriormente approfondita. Soltanto dopo un'istruttoria meticolosa e la verifica puntuale di tutti i requisiti stabiliti, la Congregazione può proporre al Sommo Pontefice il riconoscimento ufficiale della santità di una persona, culminando nel processo di beatificazione o canonizzazione.