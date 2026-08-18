Il mondo del cinema italiano piange la scomparsa di Fulvio Lucisano, uno dei suoi più grandi e influenti produttori cinematografici. L'annuncio della sua dipartita, avvenuta il 18 agosto 2026 all’età di 98 anni, ha suscitato commozione e numerosi tributi. Tra questi, spicca il ricordo commosso di Paola Cortellesi, attrice e regista di successo, che ha voluto omaggiare l'uomo e il professionista che ha segnato profondamente la sua carriera e l'intera industria.

In una nota, Cortellesi ha espresso la sua profonda stima per Lucisano, affermando: “Chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo, anche solo di incontrarlo o di sentirne parlare, ne ha riconosciuto il talento, il coraggio, la lungimiranza.

La stima e il rispetto che accompagnavano Fulvio Lucisano erano profondi e trasversali, nelle altre produzioni come in ogni ambiente che ha attraversato”. Un legame professionale e umano che si è consolidato attraverso importanti collaborazioni.

È stata proprio la sua casa di produzione, Italian International Film, a credere nel talento poliedrico di Cortellesi, affidandole ruoli da protagonista e co-sceneggiatrice in tre commedie che hanno riscosso grande successo: "Nessuno mi può giudicare" (2011), diretto da Massimiliano Bruno; "Scusate se esisto!" (2014), per la regia di Riccardo Milani; e "Gli ultimi saranno ultimi" (2015), ancora sotto la direzione di Bruno. Cortellesi ha ricordato con affetto: “Personalmente ne ho un ricordo particolarmente caro: ha creduto da subito in me, nel mio lavoro.

La sua fiducia, allora, ha avuto un valore immenso e non l'ho mai dimenticata. Un abbraccio affettuoso alla sua famiglia”, evidenziando l’importanza cruciale del sostegno di Lucisano nel suo percorso artistico.

Una carriera esemplare nel cinema italiano

Fulvio Lucisano è stato unanimemente riconosciuto come uno dei massimi esponenti della produzione cinematografica italiana. La sua lunga e prolifica carriera è stata caratterizzata da un instancabile impegno nel sostenere nuovi talenti e nel realizzare progetti che hanno lasciato un'impronta indelebile nella cinematografia nazionale. Tra i numerosi riconoscimenti, ha ricevuto ben cinque David di Donatello, è stato insignito del prestigioso titolo di Cavaliere del Lavoro e ha ottenuto un Leone alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia, oltre a un David speciale.

La sua lungimiranza si manifestò chiaramente nel scommettere su artisti emergenti, come nel caso di Massimo Troisi. All'epoca, Troisi era prevalentemente conosciuto come un comico televisivo, ma grazie alla visione di Lucisano, riuscì ad affermarsi con successo anche nel panorama cinematografico, dimostrando il suo vasto potenziale. Questa capacità di individuare e valorizzare i talenti è stata una costante della sua attività.

Oltre al grande schermo, Lucisano si è distinto anche nel settore televisivo, producendo serie di successo come "Mina Settembre", e ha saputo abbracciare le nuove sfide poste dalle piattaforme digitali, collaborando con realtà come Netflix. Questa versatilità e la capacità di adattarsi ai mutamenti del settore gli hanno permesso di mantenere un ruolo di primo piano fino agli ultimi anni della sua attività, confermando la sua statura di innovatore.

L'eredità di un pioniere: Italian International Film

L'omaggio a Fulvio Lucisano è giunto anche dai dipendenti del Gruppo Lucisano, che hanno voluto sottolineare la sua visione del cinema non solo come mestiere, ma come “una forma di vita, una sfida, una responsabilità e, soprattutto, una grande famiglia”. Queste parole riflettono il profondo impatto umano e professionale che Lucisano ha avuto su coloro che hanno lavorato al suo fianco.

Da oltre sessant'anni, la Italian International Film, fondata e guidata da Lucisano, rappresenta una realtà produttiva di primaria importanza nel panorama cinematografico italiano. Oggi, le figlie di Fulvio Lucisano portano avanti con dedizione l'opera iniziata dal padre, garantendo continuità e un costante impegno nell'innovazione.

La figura di Lucisano rimane un punto di riferimento e un modello per intere generazioni di produttori, cineasti e professionisti dello spettacolo, grazie alla sua straordinaria capacità di scoprire nuovi talenti e alla qualità ineguagliabile delle sue scelte artistiche e produttive.