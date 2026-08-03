L'Alta Langa si appresta a celebrare la Nocciola Piemonte Igp, eccellenza riconosciuta a livello internazionale, con la 72esima Fiera Nazionale della Nocciola. L'appuntamento è a Cortemilia dal 22 al 30 agosto 2026, un periodo interamente dedicato alla Nocciola Tonda Gentile, considerata la migliore al mondo per qualità e protagonista indiscussa del territorio.

L'evento è stato presentato a Torino alla presenza del governatore del Piemonte Alberto Cirio e degli assessori regionali all'Agricoltura, Paolo Bongioanni, e alla Montagna, Marco Gallo. La Fiera mette in luce una filiera virtuosa composta da produttori agricoli, cooperative, aziende di trasformazione e realtà imprenditoriali, che hanno saputo unire tradizione, innovazione e valorizzazione del territorio.

Il sindaco di Cortemilia, Marco Zunino, ha annunciato un programma ricco di appuntamenti focalizzati sulla nocciola, l'enogastronomia, la cultura e l'intrattenimento. Tra le novità di quest'anno, spicca il gemellaggio con il Trentino, che si aggiunge alle consolidate collaborazioni con le Regioni Valle d'Aosta, Liguria e Veneto, rafforzando una rete di promozione e confronto tra diverse realtà territoriali unite dalla tutela delle produzioni tipiche.

Programma e Sapori della Fiera

Il programma della 72esima Fiera Nazionale della Nocciola offre un'ampia varietà di iniziative per visitatori di tutte le età. Sono previsti incontri culturali, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, concerti e momenti dedicati all'enogastronomia piemontese.

Un polo d'attrazione sarà Casa Nocciola, uno spazio interamente dedicato alla valorizzazione gastronomica, dove ogni sera – e la domenica anche a pranzo – sarà possibile gustare piatti a base di nocciole.

Tra i prodotti tipici da non perdere figurano la Torta di Nocciole, i Baci di Cortemilia, i Baci di Dama, i Brutti ma Buoni e la Crema di Nocciole. L'intrattenimento serale culminerà con il concerto di Samurai Jay, in programma domenica 30 agosto alle ore 21.30 presso il parco La Pieve. L'ingresso a tutti gli eventi della manifestazione è gratuito, offrendo un'esperienza autentica e indimenticabile che unisce cultura, musica, natura e i sapori inconfondibili del Piemonte.

La Nocciola Tonda Gentile e il Territorio Unesco

La Nocciola Tonda Gentile, simbolo dell'Alta Langa, trova nell'area di Cortemilia le condizioni ambientali ideali per sviluppare caratteristiche uniche di qualità, aroma e versatilità. Questa varietà si distingue per la sua forma tonda, il guscio sottile, l'ottima pelabilità e un profumo intenso ma delicato, poco legnoso. La raccolta avviene nel mese di agosto in più riprese, un processo attento volto a preservare l'eccellenza dei frutti.

Il governatore Alberto Cirio ha sottolineato come il Piemonte, vantando un quarto delle produzioni agroalimentari a denominazione d'Italia, punti con determinazione a valorizzare la Nocciola Tonda Gentile Igp, ritenuta la migliore al mondo.

La Regione la promuove a livello globale come ambasciatrice dei sapori piemontesi, invitando a scoprirla nella sua “piccola capitale”, nel cuore del paesaggio Patrimonio Unesco, un'opportunità da incoraggiare e sostenere. Questa eccellenza ha plasmato nel tempo il paesaggio, i saperi e l'economia locale, diventando un pilastro dell'identità territoriale.