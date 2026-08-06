La 64esima edizione di Cortonantiquaria, la Mostra Mercato nazionale d’antiquariato, aprirà le sue porte a Cortona dal 29 agosto al 13 settembre. L’evento si conferma come uno dei principali appuntamenti italiani dedicati all’alto antiquariato, accogliendo oltre venti espositori da diverse regioni. I visitatori potranno ammirare e acquistare una vasta selezione di mobili, argenterie, gioielli, tappeti, ceramiche, maioliche, dipinti e sculture.

Tra i pezzi di spicco in esposizione, si segnalano un raro tappeto Heriz-Serapi della seconda metà del XIX secolo, originario dell’Azerbaijan, e una singolare collezione di frutta e fiori in cera dei primi del Novecento, riprodotti a scopo accademico con dettagli realistici, incluse muffe e difetti.

Sarà presente anche un manichino genovese settecentesco, completamente articolato e con volto policromo, raffigurante una Madonna processionale, oltre a un maestoso mobile da sacrestia del XVII secolo, finemente decorato con lacca e dipinti.

Programma collaterale e riconoscimenti

Accanto all’esposizione principale, la manifestazione offre un ricco programma collaterale. È prevista la prima assoluta del musical “Notre-Dame de Paris”, con musiche e testi inediti, un concerto del cantante Pupo e un incontro tematico con lo studio Iureconsulti, incentrato sulla nuova normativa relativa alle soglie di valore per l’esportazione di beni d’antiquariato. Torna inoltre il prestigioso Premio Cortonantiquaria, assegnato a una personalità che ha un legame significativo con la città di Cortona.

Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, ha sottolineato l’importanza dell’evento: “64 edizioni sono la prova che Cortona e l’antiquariato hanno qualcosa di speciale da raccontare insieme. Cortonantiquaria ha saputo coniugare prestigio, qualità e continuità, affermandosi come un punto di riferimento nazionale e internazionale. Cortona, con il suo patrimonio storico e artistico unico, è il luogo ideale per accogliere opere ed espositori di altissimo livello. La nostra è una città che vive d’arte tutto l’anno e, per l’occasione, si trasforma nel cuore pulsante del collezionismo, attirando turisti da tutto il mondo.”

Storia e contesto di una mostra d’eccellenza

Cortonantiquaria è riconosciuta come la mostra mercato d’antiquariato più longeva d’Italia, con un’attività ininterrotta dal 1963.

La manifestazione si svolge tradizionalmente presso il Centro Convegni Sant’Agostino, situato nel cuore storico di Cortona, e rappresenta un appuntamento imperdibile per collezionisti, operatori del settore e appassionati. L’evento è frutto della collaborazione tra il Comune di Cortona, la Fondazione Arezzo Intour e la Regione Toscana, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e culturale della città e di attrarre un pubblico internazionale.

Cortona, incastonata in provincia di Arezzo, è celebre per il suo vasto patrimonio storico e artistico e per la sua dinamica offerta culturale che si estende per tutto l’anno. La città ospita regolarmente numerosi eventi e mostre, consolidando la sua posizione come una delle mete privilegiate per gli amanti dell’arte e dell’antiquariato.