A Cortona, dal 29 agosto al 13 settembre 2026, si rinnova l’appuntamento con Cortonantiquaria, la storica Mostra Mercato nazionale d’antiquariato giunta alla sua sessantaquattresima edizione. L’evento, ospitato nel suggestivo chiostro del Centro Convegni Sant’Agostino, accoglie oltre venti espositori provenienti da tutta Italia, offrendo a collezionisti, appassionati e curiosi una vasta e ricercata selezione di oggetti di alto antiquariato.

Le meraviglie in mostra

Tra i pezzi più prestigiosi e significativi esposti, spicca un raro tappeto Heriz-Serapi della seconda metà del XIX secolo, originario dell’Azerbaijan, che cattura l'attenzione per la sua bellezza intrinseca.

Sarà inoltre possibile ammirare un’intera collezione di frutta e fiori in cera, riprodotti con sorprendente realismo a scopo accademico nei primi anni del Novecento, completi di muffe e piccoli difetti che ne accentuano l'autenticità. Un insolito manichino genovese settecentesco, completamente articolato e con volto policromo, raffigura una Madonna processionale, mentre un maestoso mobile da sacrestia del XVII secolo affascina con la sua lacca e i dipinti d’epoca. L'offerta espositiva si completa con un'ampia gamma di preziosi mobili, argenterie, gioielli, tappeti, ceramiche, maioliche, dipinti e sculture, tutti di elevata qualità.

Eventi e riconoscimenti

Cortonantiquaria non è solo esposizione, ma propone anche un ricco programma di iniziative collaterali.

Tra queste, la prima assoluta di Notre-Dame de Paris – Opera Musical, un’opera completamente nuova con musiche e testi inediti, promette di essere un momento di grande richiamo. Il programma include anche un concerto di Pupo e un interessante incontro con lo Studio Iureconsulti, focalizzato sulla nuova normativa che regola le soglie di valore per l’esportazione dei beni di antiquariato. Un momento atteso è il ritorno del Premio Cortonantiquaria, un riconoscimento conferito a una personalità che si è distinta per il suo legame con la città.

Cortona, cuore dell'antiquariato

La rassegna è diretta da Furio Velona e promossa congiuntamente dal Comune di Cortona e da Cortona Sviluppo, con il sostegno di importanti partner come la Camera di Commercio, la Banca Popolare di Cortona, Bonifiche Ferraresi e lo Studio Iureconsulti.

Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, sottolinea come le sessantaquattro edizioni siano la prova tangibile di un legame speciale tra la città e l'antiquariato. Cortonantiquaria ha saputo affermarsi coniugando prestigio, qualità e continuità, diventando un punto di riferimento riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Cortona, con il suo patrimonio storico e artistico unico, si rivela il luogo ideale per accogliere opere ed espositori di altissimo livello, trasformandosi nel cuore pulsante del collezionismo e attrattore di turisti da tutto il mondo.

Per i visitatori, è prevista una riduzione sul biglietto d’ingresso, che sarà di 7 euro anziché 10, per chi è in possesso di un biglietto Trenitalia. L’evento si conferma così un appuntamento di primaria importanza per il settore antiquariale e per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città di Cortona.