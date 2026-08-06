Torna a Cortona l'appuntamento con Cortonantiquaria, la storica mostra mercato dell'antiquariato giunta alla sua sessantaquattresima edizione. L'evento si terrà dal 29 agosto al 13 settembre 2026 presso il suggestivo Centro Convegni Sant’Agostino. Organizzata congiuntamente dal Comune di Cortona e da Cortona Sviluppo, la manifestazione si conferma un punto di riferimento per gli amanti dell'arte e del collezionismo, proponendo una raffinata selezione di oggetti d'arte e antiquariato di pregio. Tra le attrazioni principali di quest'anno, spiccano una peculiare collezione di fiori in cera e un imponente mobile da sacrestia, affiancati da un'ampia gamma di dipinti antichi e altre rarità.

Le Opere e gli Oggetti in Esposizione

Il cuore di Cortonantiquaria batte quest'anno con la presentazione di opere di notevole interesse storico e artistico. Tra queste, la già menzionata collezione di fiori in cera cattura l'attenzione per la sua delicata bellezza e la sua rara fattura, rappresentando un esempio di artigianato d'epoca di grande valore. Altrettanto significativo è un prezioso mobile da sacrestia del Settecento, testimonianza dell'abilità e del gusto dell'ebanisteria di quel periodo. L'esposizione è arricchita da una vasta gamma di dipinti che attraversano diverse epoche, sculture di varie scuole, argenti finemente lavorati, gioielli d'epoca e numerosi altri oggetti d'arte. Questi pezzi provengono da diverse regioni italiane, offrendo una panoramica completa del ricco patrimonio antiquariale nazionale.

Gli organizzatori evidenziano come la mostra rappresenti un'occasione imperdibile non solo per ammirare pezzi unici e di grande valore, ma anche per approfondire la conoscenza delle tendenze attuali del mercato antiquariale.

La Tradizione e il Contesto di Cortonantiquaria

Riconosciuta come una delle più importanti mostre mercato del settore antiquariale in Italia, Cortonantiquaria vanta una lunga e prestigiosa tradizione. La sua sede, la pittoresca città di Cortona, in Toscana, è essa stessa un gioiello di storia, arte e cultura, fornendo una cornice ideale per un evento di tale portata. Il Centro Convegni Sant’Agostino, che ospita la manifestazione, è un edificio storico di grande fascino, situato nel cuore della città.

La sua posizione centrale e la sua architettura lo rendono un punto di riferimento consolidato per tutti gli appassionati e gli esperti del settore antiquariale.

La manifestazione si rivolge a un pubblico eterogeneo, che include collezionisti esperti, operatori professionali del settore e semplici appassionati desiderosi di immergersi nella bellezza dell'arte antica. Offre a tutti la straordinaria opportunità di acquistare opere di grande valore storico e artistico o, più semplicemente, di ammirarle e apprezzarne la maestria. L'iniziativa non si limita al mero aspetto commerciale, ma svolge un ruolo cruciale nella valorizzazione del territorio cortonese e nella promozione della conoscenza delle arti decorative e dell'antiquariato italiano, contribuendo a preservare e diffondere la cultura del bello.