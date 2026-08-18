Il 20 agosto, a partire dalle 19.30, Cosentini di Montecorice, in provincia di Salerno, ospiterà la terza edizione di "A Zita - Scene da un matrimonio di una volta". Questa rievocazione teatrale trasporterà il borgo nelle suggestive atmosfere degli anni Quaranta. I vicoli del paese si animeranno con scene di vita quotidiana dell'epoca, riproponendo lavori domestici, antichi mestieri e le usanze più autentiche della comunità locale, offrendo ai visitatori un'esperienza immersiva e un affascinante viaggio nel passato.

La rievocazione e il coinvolgimento della comunità

Alle 21, la piazza principale risuonerà con il suono della campana che annuncerà solennemente le nozze di Domenico e Rosina. La loro storia, fulcro della rappresentazione, ripercorre le tappe fondamentali di un matrimonio d'altri tempi: dall'innamoramento al fidanzamento, dalla preparazione della dote della sposa ai meticolosi preparativi nuziali, fino alla gioiosa festa finale. Il testo teatrale, appositamente concepito per l'evento e costantemente aggiornato a ogni edizione, pur mantenendo centrali le vicende dei due giovani, introduce nuovi personaggi e scene per esplorare ulteriori sfaccettature della vita di quel periodo. La peculiarità di questa rievocazione risiede nel suo autentico spirito di commedia popolare, con situazioni realistiche e un tocco di ironia che dipingono fedelmente gli usi e le consuetudini di una comunità cilentana di circa ottant'anni fa.

A dare vita a tutto ciò sono gli stessi abitanti di Cosentini e dei paesi limitrofi, che, pur non essendo attori professionisti, si fanno interpreti appassionati delle proprie tradizioni. Una volta terminato lo spettacolo, la piazza si trasforma in un vero e proprio scenario di festa nuziale, animata da balli, canti e la degustazione dei tradizionali dolci della "zita".

Le origini e il contesto dell'iniziativa

Questa suggestiva manifestazione è promossa e curata dall'associazione Euphória, con il prezioso patrocinio del Comune di Montecorice e della Provincia di Salerno. L'idea alla base di "A Zita" affonda le sue radici in un meticoloso lavoro di ricerca e in numerose interviste volte a raccogliere la memoria storica del paese, preservando così un patrimonio inestimabile.

Cosentini, una pittoresca frazione di Montecorice, è incastonata nel cuore del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Il borgo vanta una storia millenaria, essendo documentato fin dal 1116, e conserva ancora oggi un affascinante impianto urbano di origine medievale. L'associazione Euphória si distingue per il suo impegno costante nella valorizzazione delle tradizioni locali. Ne è ulteriore prova la creazione del museo diffuso "Maschkari e suoni pe sta via", un progetto interamente dedicato al Carnevale tradizionale del borgo, riconosciuto e inserito nell’Inventario del Patrimonio culturale immateriale della Campania. Questo museo contribuisce a mantenere viva la cultura e le usanze del territorio.

In definitiva, la rievocazione di "A Zita" non è un evento isolato, ma si colloca all'interno di un più vasto e significativo programma di iniziative promosse dall'associazione Euphória. L'obiettivo primario è quello di conservare e trasmettere la memoria delle tradizioni popolari di Cosentini e dell'intero territorio cilentano. Attraverso il coinvolgimento diretto della comunità locale e dei numerosi visitatori, si crea un autentico percorso di riscoperta delle radici storiche e culturali di questo affascinante borgo, garantendo che il passato continui a vivere nel presente.