Una cover generata con intelligenza artificiale (IA) del celebre brano “Like a Prayer” di Madonna, realizzata dal DJ australiano Josh Fawaz, ha scalato le classifiche radiofoniche e di vendita in Australia, superando i 48 milioni di ascolti su Spotify. Questo fenomeno ha spinto l’Australian Recording Industry Association (ARIA) a intervenire, escludendo ufficialmente dalle proprie classifiche musicali i brani creati “in toto o prevalentemente” con l'IA. La decisione segna un punto di svolta, ponendo un limite significativo all'utilizzo di questa tecnologia nella produzione musicale e riaffermando la centralità dell'elemento umano nell'arte.

L’obiettivo primario di ARIA è promuovere la centralità dell’elemento umano nell’arte. Sebbene gli artisti possano impiegare l'IA come supporto creativo, è imperativo che la composizione del brano sia opera di esseri umani e che la voce principale e gli strumenti primari siano eseguiti da persone. La direttrice generale Annabelle Herd ha chiarito la posizione dell'associazione: “Gli artisti utilizzano già strumenti di IA nel loro lavoro; le classifiche possono e devono evolvere per accogliere questa nuova realtà. Tuttavia, la musica generata totalmente da servizi basati sulle registrazioni degli artisti è una questione completamente diversa.” Questo sottolinea una distinzione cruciale tra l'IA come strumento e l'IA come creatore esclusivo.

Le nuove regole di ARIA: criteri e tempistiche di applicazione

La decisione di ARIA si allinea con le direttive diffuse a luglio dalla International Federation of the Phonographic Industry (IFPI), che sollecitano le classifiche ufficiali a ristabilire il carattere “substantially human made” dei brani. Le nuove normative di ARIA prevedono l'esclusione totale dei brani generati interamente dall'IA. Saranno invece ammessi quelli che presentano un contributo umano predominante, a condizione che rispettino le normative sul copyright e non mostrino segni di manipolazione delle visualizzazioni o dei flussi di ascolto. L'applicazione di queste regole è imminente: il prossimo aggiornamento delle classifiche, previsto per lunedì 31 agosto 2026 (con pubblicazione venerdì 28 agosto), sarà il primo a implementare sistematicamente l'esclusione dei brani non conformi.

Implicazioni per l'industria musicale e il ruolo di ARIA

ARIA rappresenta un punto di riferimento cruciale per la musica registrata in Australia, annoverando oltre cento membri tra etichette major e indipendenti. Le sue classifiche non sono solo un indicatore del successo commerciale, ma anche una celebrazione dell'arte umana. Con l'introduzione di queste nuove misure, il ruolo dell'elemento umano nella creazione musicale viene riaffermato con forza, sia come valore artistico sia come fattore commerciale. Il caso di Josh Fawaz e della sua cover di “Like a Prayer”, divenuta una hit nazionale grazie a un uso controverso dell'IA, ha catalizzato una profonda riflessione interna sulla trasparenza e l'equità nella misurazione del successo musicale.

Le recenti modifiche al codice di prassi delle classifiche conferiscono ora ad ARIA la facoltà di rimuovere brani non conformi, di modificare retroattivamente le posizioni e persino di revocare attestazioni.

In un panorama in cui il dibattito sull'uso dell'IA nella cultura musicale è in rapida evoluzione, la mossa di ARIA si configura come un passo significativo. L'obiettivo è garantire che l'arte continui a riflettere l'ingegno e la capacità creativa umana, anche nell'era della tecnologia avanzata, preservando l'autenticità e il valore intrinseco della musica.