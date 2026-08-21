L'isola di Lanzarote, nelle Canarie, porta i segni dell'eruzione del 15 settembre 1730, quando trenta vulcani la trasformarono in una terra nera e inospitale. Lava e lapilli costrinsero gli abitanti a rifugiarsi nelle grotte di Los Verdes. Oggi, pur lavica e arida, Lanzarote è accogliente, con spiagge uniche e strutture integrate tra cactus, crateri, vigneti nani e borghi bianchi.

L'ingegno degli abitanti ha trasformato il terreno vulcanico in risorsa. I contadini scavarono buche profonde mezzo metro, creando oasi verdi protette da muretti in pietra.

La cenere vulcanica, usata come copertura, assorbe l'umidità notturna per le piante. Così sono nate le viti isolane, piante nane su sabbia nera che producono l'apprezzata Malvasia vulcanica. Questa armonia ha generato un'agricoltura unica e una "cucina dell'ingegno", resiliente e riconosciuta dalla FAO.

L'uso creativo di picón (cenere vulcanica), la tecnica dell'enarenado e il jable (sabbia marina) ha convertito un ambiente ostile in risorsa. Queste pratiche permettono di coltivare vigne, patate, cipolle dolci e legumi senza irrigazione intensiva. È un'espressione di ingegneria agricola ancestrale che assicura biodiversità, tutela del paesaggio e sostentamento locale.

I prodotti locali sono "eroici" per la tenacia degli abitanti.

Spiccano la patata del jable e di Los Valles, il gofio, i vini di La Geria, il gambero di La Santa, il cherne, il nasello di La Graciosa, il formaggio di capra e il sale marino. Il marchio Saborea Lanzarote (2010) riunisce produttori e ristoratori per valorizzare eccellenze come il caldo de millo, le papas arrugadas e il sancocho.

Ogni novembre, il Festival Saborea Lanzarote è il principale appuntamento enogastronomico delle Canarie. A giugno, la Lanzarote Wine Run unisce sport, paesaggio e degustazioni tra i vigneti vulcanici. Il modello gastronomico isolano propone un turismo che valorizza il paesaggio agricolo, sostiene l'economia locale e preserva le tradizioni.

Un modello agricolo riconosciuto a livello mondiale

Lanzarote è la prima isola europea a fregiarsi del prestigioso riconoscimento SIPAM (Sistemi Importanti del Patrimonio Agricolo Mondiale) della FAO. Il suo sistema agricolo tradizionale, basato su suolo vulcanico e sabbia marina, coniuga sostenibilità, innovazione e tradizione. Ufficializzato nel maggio 2025, ha evidenziato tre agrosistemi ancestrali: l'enarenado naturale della Geria, l'enarenado artificiale del nord e il campo coltivato sul Jable, esempi di adattamento a clima estremo con scarsità d'acqua e venti forti.

La cerimonia ufficiale SIPAM si è tenuta il 31 ottobre 2025 a Roma, presso la sede della FAO. L'isola è stata rappresentata dal presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, e dal consigliere di Paesaggio e Sovranità Alimentare, Samuel Martín.

Il riconoscimento ha rafforzato l'identità agricola di Lanzarote e promosso la trasmissione del sapere contadino come elemento chiave.

Territorio e agricoltura: un equilibrio sostenibile

Il sistema agricolo dell'enarenado copre oltre dodicimila ettari. Cenere vulcanica e sabbia marina regolano l'umidità, proteggono le coltivazioni e mantengono la temperatura, contribuendo a biodiversità e risorse locali. La viticoltura a La Geria ne è un esempio, con viti coltivate in coni inversi nella cenere e protette da muretti semicerchio, detti zocos.

Il jable, fascia di sabbia organica che attraversa l'isola, è fondamentale per colture come batate, meloni, cipolle e cereali in regime di secco, grazie alla sua capacità isolante e protettiva.

Tecniche tradizionali, come i bancali in pietra secca e i bardos di paglia, frenano il vento e sostengono l'agricoltura locale.

Il Festival Saborea Lanzarote (dal 2010) è pilastro della strategia enogastronomica isolana. Promuove economia circolare e filiera corta, integrando agricoltura, pesca, produzione alimentare, ospitalità e innovazione. Lanzarote si afferma come modello di turismo sostenibile, dove gastronomia, paesaggio e patrimonio culturale si fondono in un'identità unica e riconosciuta a livello internazionale.