Le Gallerie d’Italia, il prestigioso polo museale di Intesa Sanpaolo, apriranno gratuitamente le porte delle loro sedi di Milano, Napoli, Torino e Vicenza sabato 15 agosto 2026, in occasione di Ferragosto. Questa iniziativa speciale offre al pubblico l’opportunità di esplorare liberamente sia le ricche collezioni permanenti sia le affascinanti mostre temporanee allestite in ogni museo. Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo e direttore generale delle Gallerie d’Italia, ha sottolineato l’importanza di tale gesto: “Rinnoviamo l’apertura straordinaria e gratuita a Ferragosto per evidenziare il valore sociale dell’impegno di Intesa Sanpaolo nel campo dell’arte e della cultura”.

A Milano, i visitatori potranno immergersi nella mostra “Bellezza e Bruttezza”, curata da Chiara Rabbi Bernard in collaborazione con Bozar – Centre for Fine Arts Brussels. L’esposizione propone un dialogo stimolante tra i maestri del Rinascimento italiano e nord-europeo, presentando opere iconiche di artisti del calibro di Botticelli, Michelangelo e Tiziano. Sempre nella sede meneghina, è allestita la mostra “Arnaldo Pomodoro. Una vita. Le grandi opere delle Collezioni Intesa Sanpaolo e Fondazione Arnaldo Pomodoro”, curata da Luca Massimo Barbero e Federico Giani, un omaggio significativo in occasione del centenario della nascita dell’artista contemporaneo.

Le proposte espositive a Napoli, Torino e Vicenza

La sede di Napoli accoglie la mostra “Obey: Power to the peaceful”, curata da Giuseppe Pizzuto e dedicata all’acclamato artista statunitense Shepard Fairey, conosciuto come Obey. Questa esposizione, frutto della collaborazione con Wunderkammern, invita a riflettere sul tema della pace come scelta attiva e responsabilità collettiva. A Torino, gli appassionati di fotografia potranno ammirare “Nick Brandt. The Day May Break. La luce alla fine del giorno”, una mostra curata da Arianna Rinaldo che presenta circa sessanta opere. Il progetto cattura con intensità persone e animali colpiti dagli effetti del cambiamento climatico e della devastazione ambientale.

Prosegue inoltre l’esposizione “Diana Markosian. Replaced”, curata da Brandei Estes, che offre un’anteprima assoluta del nuovo e atteso progetto di una delle più interessanti protagoniste della fotografia contemporanea.

Infine, le Gallerie d’Italia di Vicenza presentano la loro preziosa raccolta di pittura veneta del Settecento, con capolavori che spaziano dalle scene di vita quotidiana di Pietro Longhi alle suggestive vedute dei grandi maestri della Serenissima. Il percorso espositivo include anche la sezione “Vitalità del tempo. Arturo Martini nelle collezioni Intesa Sanpaolo” e una selezione di icone russe, arricchendo ulteriormente l’offerta culturale. L’accesso gratuito per Ferragosto si estende, naturalmente, anche a tutte le collezioni permanenti presenti nelle quattro sedi.

Orari di apertura e altre iniziative culturali

Per sabato 15 agosto 2026, le Gallerie d’Italia osserveranno orari speciali: le sedi di Milano e Torino saranno aperte dalle 9:30 alle 19:00 (ultimo ingresso alle 18:00); a Napoli, l’orario sarà dalle 10:00 alle 20:00 (ultimo ingresso alle 19:00); mentre a Vicenza, l’apertura è prevista dalle 9:30 alle 18:00 (ultimo ingresso alle 17:30). Questa iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di valorizzazione culturale, che include anche le aperture gratuite promosse dal Ministero della Cultura per le prime domeniche del mese nei musei statali. Per l’occasione di Ferragosto, altre importanti istituzioni aderiscono all’ingresso gratuito: la Galleria di Palazzo degli Alberti a Prato e la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo, entrambe con orari specifici per accogliere il pubblico.