Pantelleria si prepara a ospitare la quarta edizione della "Rassegna del Mare-Sebastiano Tusa", in programma dal 31 agosto al 2 settembre. L'isola diventerà un laboratorio a cielo aperto dedicato al rapporto tra storia, mare e comunità.

Il programma e il ricordo di Tusa

Ad aprire il cartellone sarà l'iniziativa "Una giornata particolare a Pantelleria con Aldo Cazzullo". La scelta dell'isola, spiegano gli organizzatori, intende riaffermare il ruolo centrale di Pantelleria nella ricerca scientifica e nella divulgazione delle civiltà del Mediterraneo, nel solco tracciato da Sebastiano Tusa, archeologo e soprintendente del Mare della Regione Siciliana, morto in un incidente aereo il 10 marzo 2019.

"Tornare a Pantelleria con la quarta edizione della Rassegna del Mare - dice Valeria Li Vigni Tusa, presidente della Fondazione Tusa - significa prima di tutto rendere omaggio all'anima della ricerca scientifica nel Mediterraneo. Pantelleria non è soltanto una cornice suggestiva, ma la protagonista assoluta di questo incontro. Con la Fondazione continuiamo a portare avanti la visione e la ricerca, frutto degli scavi sistematici, di Sebastiano Tusa, convinti che la conoscenza, la tutela dell'archeologia subacquea e il coinvolgimento della comunità locale siano le uniche chiavi per dare valore e futuro al nostro patrimonio culturale".

La collaborazione istituzionale

"Pantelleria - dice l'assessore regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Francesco Paolo Scarpinato - custodisce una ricchezza culturale, archeologica e paesaggistica straordinaria, che rappresenta un pilastro fondamentale dell'identità culturale della nostra Regione.

Ospitare una manifestazione di questo spessore è un doveroso tributo alla memoria e alla grande intuizione scientifica di Sebastiano Tusa".

La rassegna è promossa dalla Fondazione Tusa, in collaborazione con la Regione Siciliana, la Soprintendenza del Mare, il Parco Nazionale Isola di Pantelleria, il Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria e il Comune di Pantelleria.