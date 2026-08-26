Torna a Cupramontana, nel cuore della provincia di Ancona, l'attesissima Sagra dell'Uva, giunta alla sua 89esima edizione. L'evento, in programma da giovedì 1 a domenica 4 ottobre, si conferma come la più antica manifestazione delle Marche dedicata alla vendemmia e tra le prime a livello nazionale. Un riconoscimento della sua importanza è l'encomio ricevuto dalla presidenza del Consiglio regionale, che l'ha inserita nel calendario dei grandi eventi regionali.

Il ricco cartellone musicale animerà Piazza Cavour per tutte le serate. L'apertura è fissata per giovedì 1 ottobre alle 23 con il concerto gratuito della rock band Oloferne.

Venerdì 2 ottobre, alle 22, il palco accoglierà l'esibizione di Nina Zilli, seguita a mezzanotte dal dj Aladyn. Sabato 3 ottobre sarà la volta di Dargen D'Amico in versione dj set alle 22, con Giorgio Prezioso a mezzanotte. La chiusura in grande stile è affidata a Rita Pavone, che si esibirà domenica 4 ottobre alle 18:30. Si ricorda che per le serate da venerdì a domenica l'ingresso ai concerti è a pagamento, con possibilità di acquistare i biglietti anche tramite Ciaotickets.

Tradizione e sapori della terra marchigiana

Accanto all'offerta musicale, la Sagra dell'Uva mantiene salde le sue radici tradizionali. I visitatori potranno immergersi in un'atmosfera festosa con balli popolari, canti degli stornellatori, esibizioni di gruppi folcloristici e bande musicali.

Un elemento distintivo sono le caratteristiche 'capanne', stand artigianali costruiti con arbusti ed edera, che ospiteranno dieci punti gastronomici. Qui sarà possibile degustare i piatti tipici della cucina marchigiana, accompagnati da due chioschi interamente dedicati al Verdicchio dei Castelli di Jesi, gestiti da associazioni e cantine locali.

Tra gli appuntamenti più sentiti e attesi c'è il Palio della Pigiatura, una vivace gara di pigiatura a piedi nudi che vedrà sfidarsi le rappresentative dei comuni di Cupramontana, Mergo, Castelplanio, Maiolati Spontini, Serra San Quirico e Staffolo. Da segnalare che i pigiatori di Serra San Quirico si sono aggiudicati le ultime tre edizioni. Un altro momento clou è la sfilata dei carri allegorici, che quest'anno registra un'importante crescita: 274 giovani delle contrade sono impegnati nella loro costruzione nei capannoni dal 17 agosto, un aumento significativo rispetto ai 243 partecipanti dello scorso anno.

Un evento di rilievo regionale e nazionale

L'organizzazione di questa edizione è curata dalla Fondazione Sagra dell'Uva, in stretta collaborazione con il Comune di Cupramontana, la Regione Marche, la Fondazione Carifac e il Ministero del Turismo. Il main sponsor dell'evento è Panatta. Il sindaco Enrico Giampieri, che presiede anche la Fondazione Sagra dell'Uva, ha espresso la visione dell'evento: “Vogliamo una sagra capace di parlare ai ragazzi e alle famiglie, a chi conosce Cupramontana da sempre e a chi la scoprirà per la prima volta”.

Per quattro giorni, il centro storico di Cupramontana si trasforma nella capitale del Verdicchio e in un vibrante punto di riferimento per la cultura enogastronomica e folcloristica della regione. La Sagra dell'Uva si conferma così un appuntamento imperdibile, celebrando la vendemmia e le tradizioni locali con un'offerta che coniuga spettacolo e autenticità.