Il borgo di Santa Sofia, in provincia di Forlì-Cesena, si trasforma nel più grande teatro a cielo aperto della Romagna. Dall’11 al 15 agosto, la 35ª edizione del festival internazionale “Di strada in strada” animerà il territorio con oltre 170 spettacoli. La manifestazione, punto di riferimento per il teatro all’aperto, il circo contemporaneo e la musica dal vivo, attira artisti e pubblico da tutta Italia e dall’estero nel cuore dell’Appennino.

L’edizione 2026, intitolata “Meraviglia”, propone un percorso tra le ultime tendenze innovative e i classici del genere.

Nelle cinque giornate, oltre 170 spettacoli coinvolgeranno il centro di Santa Sofia e le frazioni di Spinello e Corniolo. La programmazione include compagnie italiane e internazionali impegnate in discipline quali circo contemporaneo, teatro di strada, acrobazie, equilibrismo, illusionismo, danza, clownerie, pantomima, giocoleria, musica dal vivo e installazioni artistiche.

I momenti salienti e il programma del festival 2026

Tra gli appuntamenti più attesi spicca l’esibizione dei Sonics, compagnia italiana di fama internazionale. Noti per le loro innovative coreografie aeree, realizzate con macchine e attrezzi scenici di propria invenzione (spesso sospesi ad autogrù, americane o al graticcio di un teatro), i Sonics hanno calcato palcoscenici mondiali, dalle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 all’inaugurazione dello Stadio di Kyiv.

A Santa Sofia, si esibiranno il 13 e 14 agosto, promettendo performance spettacolari.

Nato nel 1992 da un’idea di Donato “Renè” Diversi e un gruppo di amici, il festival “Di strada in strada” ha attraversato oltre tre decenni. Ha saputo rinnovarsi costantemente, superando difficoltà e resistendo persino alla pandemia, periodo in cui è stato tra i pochi eventi del settore a non interrompere il proprio svolgimento. Oltre all’offerta culturale, il festival invita a scoprire Santa Sofia e il suo affascinante territorio.

Santa Sofia: un viaggio tra natura, arte e sapori

La manifestazione si svolge in un contesto di particolare pregio. Santa Sofia è immersa nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

Il territorio offre attrazioni come il Parco delle Sculture, con opere d’arte contemporanea all’aperto, e la Galleria d’Arte Contemporanea Vero Stoppioni, importante istituzione per le arti visive. Il centro storico, affacciato sul fiume Bidente, conserva un’atmosfera tradizionale, arricchita da una rinomata tradizione enogastronomica, tratto distintivo dell’ospitalità romagnola.

Durante il festival, visitatori e spettatori possono godere di numerosi spettacoli gratuiti e itineranti, esplorando al contempo il patrimonio naturale e artistico locale. Il borgo e le sue frazioni diventano un palcoscenico diffuso, accogliendo pubblico e artisti in un clima di festa che rende Santa Sofia una destinazione unica nel panorama culturale dell’Appennino romagnolo.