Dal 24 agosto al 10 settembre, la città di Civita Castellana, in provincia di Viterbo, si prepara ad accogliere la 38esima edizione del Civita Festival Summer. La rassegna, che quest'anno propone ben 15 appuntamenti, sarà un'occasione unica per immergersi in un ricco programma dedicato a teatro, danza, musica e arti visive. Per oltre due settimane, i principali spazi e le piazze storiche della città si trasformeranno in vivaci luoghi di incontro, dialogo e spettacolo culturale, rafforzando l'identità artistica di Civita Castellana sia a livello regionale che nazionale.

Il cartellone dell'edizione 2026 annuncia eventi di grande rilievo. Per il teatro, il 26 agosto, il Chiostro di San Francesco ospiterà "Il corpo di Matteotti", spettacolo vincitore del prestigioso Fringe Festival. Il 28 agosto sarà la volta di "Eroi e Letteratura - Trilogia dell’Eroe", una originale rilettura dell'Odissea che fonde danza e teatro fisico. Gli amanti della letteratura potranno apprezzare l'appuntamento atteso del 3 settembre con l'attore Gabriele Lavia in "Lavia Dice Leopardi". Non mancherà l'arte visiva con la mostra "Le Madame Barrique", che esporrà le suggestive botti-opere dell'artista Giuliana Allegretti, esplorando il tema del design applicato al mondo del vino.

Un cartellone musicale tra classica, prime nazionali e colonne sonore

La musica rivestirà un ruolo centrale nel programma del festival, con ben sette concerti che si alterneranno tra il Chiostro di San Francesco e il cortile maggiore di Forte Sangallo. L'apertura musicale è fissata per il 25 agosto con l'esibizione dell'Orchestra Domenico Mazzocchi Città di Civita Castellana, diretta dal maestro Fabio Galadini, che è anche promotore e organizzatore dell'evento. Il concerto inaugurale proporrà l'ouverture "Coriolano" e la "Sinfonia n. 7 in La maggiore op. 92" di Ludwig van Beethoven, garantendo un avvio classico e solenne alla manifestazione.

Tra gli altri appuntamenti musicali di spicco, il 4 settembre si terrà la prima nazionale dello spettacolo "Canti erranti".

La chiusura del festival, il 10 settembre, sarà dedicata alle grandi colonne sonore cinematografiche, interpretate dall'Orchestra Giuseppe Tartini. Questa programmazione conferma la volontà degli organizzatori di proporre un'offerta musicale variegata, capace di attrarre sia gli amanti della musica classica sia gli appassionati di sonorità contemporanee e popolari.

Luoghi simbolo e valore culturale: Forte Sangallo, Chiostro di San Francesco e Museo della Ceramica Marcantoni

Gli eventi del Civita Festival Summer si svolgeranno in alcuni dei luoghi più identitari della città. Il Chiostro di San Francesco, che accoglierà sia spettacoli teatrali che concerti, è un importante spazio storico, profondamente legato alla presenza francescana a Civita Castellana.

Il Forte Sangallo, imponente complesso architettonico rinascimentale attribuito a Giuliano da Sangallo, sarà la cornice per eventi musicali e rassegne, mantenendo il suo ruolo centrale nella vita culturale cittadina.

Civita Castellana vanta anche il Museo della Ceramica Marcantoni, un'importante realtà museale che ha recentemente ospitato visite guidate in concomitanza con altri eventi culturali, come la Sagra della Pecora. Il museo custodisce preziose collezioni di maioliche artistiche, testimonianza della storica vocazione manifatturiera della città, rinomata per la produzione di ceramica fin dall'età medievale. Nel contesto del festival, la valorizzazione di questi luoghi storici e delle tradizioni artigianali locali si fonde armoniosamente con la programmazione spettacolare, offrendo al pubblico percorsi che uniscono arte, storia e una profonda identità territoriale.

Il Civita Festival Summer si conferma, dunque, come una significativa piattaforma di scambio culturale, proponendo una formula che combina sapientemente spettacolo dal vivo, approfondimento culturale e un'apertura verso linguaggi artistici innovativi. Per la città di Civita Castellana, il festival rappresenta un'importante occasione di rilancio artistico, permettendo ai visitatori di riscoprire le inestimabili ricchezze del suo patrimonio architettonico e produttivo.