Il 17 agosto, alle ore 12, il Teatro Rossini di Pesaro ospita il secondo Concerto di Belcanto della 47ª edizione del Rossini Opera Festival. Protagonista il tenore Dave Monaco, accompagnato al pianoforte da Claudia Foresi. L'evento rappresenta un momento di rilievo per la valorizzazione del repertorio rossiniano.

Il programma include trascrizioni pianistiche e arie di Gioachino Rossini. In scaletta, la trascrizione di “Se il mio nome saper voi bramate” da “Il barbiere di Siviglia”, realizzata da Sigismund Thalberg per “L'Art du chant appliqué au piano, Op.

70”. Seguono la cavatina di Ilo “Terra amica, il tuo sembiante” da “Zelmira” e l’aria del Conte “Cessa di più resistere”, sempre da “Il barbiere di Siviglia”.

Il repertorio e il percorso artistico di Dave Monaco

Oltre alle arie d’opera, il concerto presenta brani dai “Péchés de vieillesse”: “La lontananza”, “Tirana alla spagnola (rossinizzata)”, “Mi lagnerò tacendo, bolero IV”, “Il fanciullo smarrito”, “L’esule”, “Une caresse à ma femme”. Verranno eseguiti anche pezzi da “Les soirées musicales”: “La partenza”, “La gita in gondola”, “La danza”, “L’orgia”, “La promessa”, e la canzone “Addio ai Viennesi”.

Nato a Brescia, Dave Monaco ha studiato canto con Collica e Massa, perfezionandosi con Magiera e Fisichella.

Si è diplomato allo Young Artists Program dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. Nel 2025 ha vinto il terzo premio al Concorso Operalia e il Premio speciale del Ministero bulgaro della Cultura. Nel 2026 ha debuttato come Almaviva ne “Il barbiere di Siviglia” e Don Ottavio in “Don Giovanni”. Ha cantato nel Requiem di Mozart (Berner Symphonieorchester, Théâtre des Champs-Élysées di Parigi), nella “Petite messe solennelle” (Teatro Filarmonico di Verona), nell’opera “Enrico di Borgogna” (Teatro Malibran di Venezia) e in un concerto (Katara Cultural Village di Doha).

Il Rossini Opera Festival e i Concerti di Belcanto

Il Rossini Opera Festival, giunto alla 47ª edizione, è un appuntamento internazionale annuale a Pesaro, città natale di Gioachino Rossini.

Il festival si dedica a riscoperta, studio ed esecuzione delle opere del compositore, coinvolgendo artisti di rilievo e giovani talenti. I Concerti di Belcanto offrono l’opportunità di ascoltare interpreti specializzati nel repertorio rossiniano in un contesto cameristico.

Dave Monaco ha partecipato a precedenti edizioni del festival: nel 2022 ha debuttato con “Il viaggio a Reims” (Accademia Rossiniana), seguito nel 2023 dalla “Cantata Malibran” e nel 2025 dalle “Cantate per voce sola, coro e orchestra”. Nel 2026 ha esordito in “L’occasione fa il ladro” come Conte Alberto. Il terzo Concerto di Belcanto è previsto per il 20 agosto, con protagonista il basso Adrian Sampetrean.