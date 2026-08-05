Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello ha ufficializzato la nomina di Gian Luca Farinelli come nuovo direttore artistico. La decisione è stata ratificata il 5 agosto 2026 a Roma, durante una seduta presieduta da Silvia Calandrelli. Hanno partecipato i consiglieri Francesco Giambrone, presidente Agis; Alessandro Usai, presidente Anica; Giorgio Carlo Brugnoni, direttore generale Cinema e Audiovisivo del ministero della Cultura; e Salvatore Nastasi, presidente della SIAE. Contestualmente a questa nomina, la SIAE è divenuta Socio Fondatore Aderente della Fondazione, rafforzando la sua presenza nel panorama cinematografico italiano.

Gian Luca Farinelli, figura di spicco nel settore, è ampiamente riconosciuto per la sua direzione della Cineteca di Bologna, centro di eccellenza nel restauro cinematografico. È anche saggista, docente e ideatore del celebre festival “Il Cinema Ritrovato”. Al momento dell'accettazione dell'incarico, Farinelli ha espresso gratitudine e un profondo senso di responsabilità ed entusiasmo, dichiarando: “Il cinema italiano ha una storia unica e, al tempo stesso, un presente che merita di essere valorizzato. Lo faremo dando voce a tutte le diverse professionalità, sensibilità e anime, cercando di far emergere il meglio dell'intera filiera”. Questa visione sottolinea l'impegno a promuovere la ricchezza e la diversità del cinema nazionale.

Nuove prospettive e il rafforzamento dei David di Donatello

La presidente Silvia Calandrelli ha rivolto a Farinelli i suoi migliori auguri, evidenziando come la sua comprovata competenza e il suo amore per il cinema rappresentino un elemento fondamentale di crescita per l'Accademia e per l'intero settore. Calandrelli ha inoltre anticipato imminenti sviluppi, tra cui la nomina del presidente onorario e la costituzione del Comitato di Indirizzo Artistico. Questi nuovi organi avranno il compito di definire il percorso futuro dell’Accademia e di rafforzare il dialogo con l’intera filiera cinematografica. L'obiettivo primario è consolidare il ruolo dei Premi David di Donatello quale principale riconoscimento del cinema italiano e uno dei più prestigiosi a livello internazionale.

L'eredità della Cineteca di Bologna e il successo de “Il Cinema Ritrovato”

La Cineteca di Bologna, sotto la guida di Farinelli, si è affermata come un'istituzione di riferimento globale per il restauro e la conservazione cinematografica. Il festival “Il Cinema Ritrovato”, da lui ideato, è diventato un appuntamento irrinunciabile per cinefili e appassionati di tutto il mondo. La manifestazione ha saputo coinvolgere autori di primo piano del cinema mondiale, testimoniando la sua risonanza internazionale. Il successo del festival è confermato dalla costante crescita del pubblico: gli spettatori sono passati da 130 mila nel 2024 a 140 mila nel 2025, fino a raggiungere i 145 mila nel 2026. Questi numeri evidenziano la capacità di Farinelli di attrarre e coinvolgere un vasto pubblico, valorizzando la storia e l'arte del cinema.