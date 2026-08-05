La Rai ha ufficializzato la nuova formula per Sanremo Giovani e il suo regolamento, che sarà disponibile online dal 7 agosto 2026. Questa edizione, sotto la direzione artistica di Stefano De Martino, introduce un percorso selettivo rigoroso. I sei finalisti di Sanremo Giovani saranno suddivisi equamente: tre proverranno dal concorso Area Sanremo e tre saranno scelti da una commissione musicale presieduta dallo stesso De Martino. Il vincitore di questa competizione accederà direttamente alla categoria Big del Festival di Sanremo 2027, in programma al Teatro Ariston dal 16 al 20 febbraio.

Il percorso di selezione per i giovani talenti

Il processo di selezione si articola in diverse fasi. Si parte dalle candidature iniziali, seguite da una prima scrematura che porterà alla convocazione di sessanta artisti per audizioni dal vivo. Da queste audizioni, quindici talenti saranno selezionati e si uniranno ai quindici già provenienti da Area Sanremo, formando un gruppo di trenta giovani promesse. Questi trenta artisti affronteranno una nuova serie di selezioni dal vivo, che si svolgeranno in due weekend distinti a Sanremo, alla presenza del direttore artistico Stefano De Martino. I sei finalisti non solo competeranno per l'accesso tra i Big, ma avranno anche l'opportunità unica di esibirsi e ottenere una speciale promozione editoriale su un programma di prima serata di Rai 1, garantendo loro una grande visibilità.

Non è ancora stato chiarito se si tratterà di uno spin-off del noto programma Affari Tuoi o di un format televisivo completamente nuovo.

Le innovazioni del Festival 2027: Big e la "serata Performance"

Il regolamento completo del Festival di Sanremo 2027 sarà pubblicato a breve, svelando ulteriori dettagli. Si prevede che il numero dei Big in gara sarà compreso tra ventiquattro e ventisei, assicurando così la loro presenza sul palco in ciascuna delle cinque serate. Una delle novità più significative è l'introduzione della "serata Performance" il venerdì. Questa serata non solo arricchirà la competizione, ma avrà anche il ruolo cruciale di selezionare il rappresentante italiano per l'Eurovision Song Contest.

Il Festival, in questa edizione, incoronerà ben tre vincitori: uno per la serata cover del giovedì, uno per la nuova "serata Performance" del venerdì e, naturalmente, il vincitore finale del Festival nella serata di sabato. Stefano De Martino è già impegnato da mesi nella preparazione dell'evento, con incontri costanti con discografici, artisti e management. L'attesa è alta anche per gli ospiti di prestigio che potrebbero calcare il palco dell'Ariston, tra cui sono stati menzionati nomi come Vasco Rossi, Dua Lipa, una possibile reunion dei Maneskin, e i volti noti della Rai Brenda Lodigiani e Herbert Ballerina.