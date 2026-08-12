Pistoia, insignita del titolo di Capitale italiana del Libro 2026, dedica un significativo doppio appuntamento culturale a Grazia Deledda. L'iniziativa commemora il centenario del Premio Nobel per la Letteratura, che l'autrice sarda ricevette nel 1926, e i novant'anni dalla sua scomparsa. Questo omaggio si inserisce nel vasto programma di eventi della città, mirato a valorizzare la letteratura italiana e a riaffermare il ruolo di Deledda nel panorama internazionale.

Il percorso celebrativo prenderà il via il 20 ottobre con una conferenza di approfondimento.

Curata dalla professoressa Ilaria Minghetti, la conferenza sarà incentrata sul cammino umano e letterario della scrittrice nuorese. Il secondo appuntamento è fissato per il 21 dicembre al Teatro Bolognini di Pistoia. Vedrà l'attrice Laura Morante protagonista dello spettacolo "Laura Morante legge Canne al vento", affiancata dai musicisti Maurizio Camardi e Mauro Palmas. L'adattamento scenico è stato curato da Eugenia Costantini, con la produzione di AidaStudioProduzioni.

L'eredità narrativa di Grazia Deledda

Pistoia si propone di rimettere al centro l'opera di Grazia Deledda, l'unica donna italiana a essere stata insignita del Premio Nobel per la Letteratura. Questo obiettivo viene perseguito non solo attraverso l'omaggio teatrale, ma anche mediante specifici percorsi di lettura e incontri dedicati all'esplorazione della sua complessa cifra narrativa.

L'assessora alla cultura del Comune di Pistoia, Marica Setaro, ha sottolineato che l'iniziativa mira ad alimentare un dibattito critico sulle ragioni della mancata e piena inclusione dell'autrice nel canone letterario tradizionale, superando la mera dimensione celebrativa.

A completamento delle attività promosse, è previsto un contributo video. In esso, le autrici sarde Eleonora Carta ed Erika Carta leggeranno alcuni estratti dalle opere "Cosima" e "Cenere" di Deledda, offrendo ulteriori spunti di riflessione sulla sua ricca produzione letteraria.

Pistoia Capitale italiana del Libro 2026: un programma inclusivo

Il programma di Pistoia Capitale italiana del Libro 2026 si distingue per una vasta e articolata offerta di eventi e iniziative.

Tra queste figurano mostre bibliografiche, festival letterari e attività specificamente dedicate alla promozione della lettura. Un chiaro segnale del coinvolgimento della comunità è rappresentato dalle 135 adesioni al Patto per la lettura, registrate nel mese di aprile. Questo testimonia un'ampia partecipazione locale e nazionale alle attività culturali promosse dalla città.

Il calendario degli eventi include appuntamenti significativi come la Giornata mondiale del libro per bambini, il Festival del Giallo e la rassegna "Scusate il ritardo, libri usciti ieri…". Tali iniziative evidenziano l'impegno di Pistoia nel promuovere la lettura come esperienza collettiva e profondamente inclusiva. L'omaggio a Grazia Deledda si inserisce armoniosamente in questo contesto, contribuendo a rafforzare il ruolo della letteratura quale strumento di dialogo e crescita culturale per tutti.