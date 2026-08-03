Il suggestivo sito archeologico di Tharros, situato a Cabras, si prepara ad accogliere un evento di grande risonanza culturale: il 5 agosto alle ore 22 andrà in scena l’anteprima nazionale di "Deledda-Duse. La rivoluzione silenziosa". Questo spettacolo, ideato e diretto da Mvula Sungani, si inserisce nel ricco calendario delle celebrazioni "Deledda 100", un omaggio al centenario del Premio Nobel conferito a Grazia Deledda. L’opera propone un dialogo immaginario e profondo tra la celebre scrittrice sarda e la leggendaria attrice Eleonora Duse.

La produzione, frutto della collaborazione tra Dce e Area Live, si distingue per la sua capacità di intrecciare armoniosamente diverse forme d’arte: danza, musica, cinema e letteratura.

Ne emerge una narrazione avvincente, sviluppata attraverso un linguaggio che è al contempo moderno e universale. Sul palco, la protagonista è l’étoile Emanuela Bianchini, la quale ha anche curato la struttura coreografica definitiva dell’opera, conferendole una visione artistica unica. Accanto a lei, il primo ballerino Damiano Grifoni e i talentuosi solisti della Mvula Sungani Physical Dance danno vita alle coreografie.

La componente narrativa è affidata all’attrice Lia Careddu, che presta la sua voce alle parole dello spettacolo, arricchendone il significato. La sezione musicale, eseguita dal vivo, vede la partecipazione delle voci di Flo e Serena Pisa. Sono accompagnate da un ensemble di musicisti di spicco: Ernesto Nobili alla chitarra, Erasmo Petringa al violoncello e basso (responsabile anche degli arrangiamenti per archi), il polistrumentista Francesco Di Cristofaro al pianoforte, fisarmonica e flauti, e Marco Caligiuri alla batteria, percussioni ed elettronica.

A completare l’orchestra, il prestigioso Quintetto d’Archi, che contribuisce a creare un’atmosfera sonora ricca e suggestiva.

Un intreccio di arti e memoria personale

La raffinata tessitura musicale dello spettacolo è un viaggio attraverso alcune delle pagine più significative della canzone d’autore italiana. Brani iconici di artisti come Battisti, Vasco Rossi, Barbarossa, Vecchioni, De André, Battiati e Renato Zero si fondono con i canti della tradizione popolare, creando un ponte tra generazioni e stili musicali. Per il regista Mvula Sungani, "Deledda-Duse. La rivoluzione silenziosa" assume anche un profondo significato personale. L’opera è infatti dedicata alla memoria di sua madre, originaria di Nuoro, e di sua nonna.

Sungani ha spiegato come queste due figure femminili abbiano rappresentato una fonte d’ispirazione per riflettere sulla forza silenziosa delle donne e sulla loro straordinaria capacità di trasformare il dolore in dignità, libertà e futuro. Il regista ha poeticamente affermato: "Nel silenzio, dove la parola si dissolve, il suono si fa memoria e il gesto prende forma, nascono emozioni e visioni."

L’evento nel cartellone "I Giganti dell'Arte 2026"

L’appuntamento con "Deledda-Duse. La rivoluzione silenziosa" è parte integrante del prestigioso cartellone "I Giganti dell'Arte 2026". Questa iniziativa è promossa dalla Fondazione Mont'e Prama e organizzata con il supporto dell’Associazione Enti Locali.

La scelta di Tharros come location non è casuale: si tratta di uno dei siti archeologici più importanti della Sardegna, rinomato per le sue imponenti rovine fenicio-puniche e romane che si affacciano maestosamente sul mare. La Fondazione Mont'e Prama, ente promotore, è attivamente impegnata nella valorizzazione e promozione del vasto patrimonio archeologico e culturale della Sardegna, con un’attenzione particolare rivolta ai siti di Cabras, tra cui spiccano Tharros e il celebre complesso statuario dei Giganti di Mont'e Prama.