A Nuoro, il 3 agosto, si è tenuto un evento culturale di grande risonanza che ha saputo unire in un dialogo immaginario due figure iconiche della cultura italiana: Grazia Deledda ed Eleonora Duse. Lo spettacolo, ospitato nel suggestivo cortile dell’ISRE, l’Istituto Superiore Regionale Etnografico, ha offerto al pubblico un’esperienza unica, fondendo danza, musica, cinema e letteratura. Questa iniziativa ha rappresentato un significativo omaggio a due donne che, pur non essendosi mai incontrate in vita, hanno lasciato un’impronta indelebile nel panorama artistico e intellettuale del Paese.

Intitolato "Deledda e Duse: dialogo immaginario", lo spettacolo ha saputo creare una narrazione avvincente, mettendo in relazione le due protagoniste attraverso la potenza espressiva delle attrici, l’emozione della musica dal vivo, la grazia della danza e la suggestione delle proiezioni cinematografiche. Questo evento si inserisce in un contesto di celebrazioni importanti: il centocinquantesimo anniversario della nascita di Grazia Deledda, la scrittrice sarda che fu insignita del Premio Nobel per la Letteratura nel 1926, e quello di Eleonora Duse, la leggendaria attrice teatrale italiana, la cui arte ha incantato generazioni.

Un crocevia di arti e suggestioni

La serata ha brillato grazie al contributo di artisti di talento provenienti da diverse discipline.

Le coreografie, finemente ispirate alle opere e alle vite delle due donne, si sono intrecciate con brani musicali eseguiti dal vivo, creando un tappeto sonoro che ha amplificato la narrazione. Il pubblico ha avuto l'opportunità di immergersi in una vera e propria fusione di linguaggi artistici, un'occasione per esplorare le profonde affinità e le sottili differenze che caratterizzavano Deledda e Duse, entrambe pilastri della storia culturale italiana. Il cortile dell’ISRE si è trasformato, per l'occasione, in un vibrante palcoscenico multidisciplinare, regalando agli spettatori un’esperienza non solo coinvolgente ma anche profondamente immersiva.

L’ISRE: custode e promotore della cultura sarda

L’Istituto Superiore Regionale Etnografico (ISRE) di Nuoro si conferma un ente pubblico regionale di primaria importanza, dedicato con passione alla tutela e valorizzazione delle ricche tradizioni e della cultura della Sardegna. L’istituto si impegna attivamente nella promozione di attività di ricerca, nell'organizzazione di mostre ed eventi culturali, e nella pubblicazione di opere dedicate all'ampio patrimonio etnografico e artistico dell’isola. Un'attenzione particolare è rivolta alle figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia culturale sarda e nazionale. Attraverso manifestazioni di alto profilo come lo spettacolo che ha celebrato Deledda e Duse, l’ISRE non solo mantiene vivo un dialogo fecondo tra passato e presente, ma contribuisce anche in modo significativo alla conoscenza e alla diffusione delle eccellenze culturali locali, rafforzando il legame con l'identità isolana e proiettandola nel contesto più ampio della cultura italiana.