Fino al 9 agosto 2026, la storica città di Assisi, in provincia di Perugia, ospita l'edizione annuale di DeMusicAssisi, un festival che anima il centro storico con appuntamenti dedicati alla musica medievale. Promosso dal Comune di Assisi e curato dall'Accademia d'Arti Antiche Resonars, l'evento propone un programma ricco di concerti, conferenze, laboratori, una mostra di liuteria antica e suggestivi banchetti musicali. L'ingresso è gratuito per tutti gli appuntamenti, ma la prenotazione è obbligatoria.

Il tema centrale dell'edizione 2026 è "Gloriosus Franciscus", che esplora il rapporto tra San Francesco e la musica tra il XIII e il XV secolo.

Questa scelta celebra l'ottavo centenario della morte del santo, offrendo una prospettiva unica sul suo retaggio. La manifestazione si svolge in diverse e suggestive location del centro storico di Assisi, accogliendo musicisti e ricercatori di rilievo internazionale. Grazie a loro, Assisi si trasforma in una capitale della musica medievale. Il festival narra il Medioevo francescano, partendo dall'Umbria e dal Centro Italia per raggiungere idealmente terre lontane, dal Nord Europa al Medio Oriente, evidenziando la portata universale del messaggio.

Programma e iniziative principali

Il calendario di DeMusicAssisi presenta oltre trenta appuntamenti gratuiti. Oltre a concerti, laboratori e conferenze, spiccano flash mob medievali e una mostra di liuteria antica.

Quest'ultima vede la partecipazione di artigiani da tutta Italia, che espongono strumenti musicali preziosi, fedelmente ricostruiti su base filologica, offrendo un'esperienza che va dall'iconografia al suono. Tra le novità dell'edizione 2026 si annoverano le cene e i pranzi musicali, realizzati in collaborazione con l'Ente Calendimaggio di Assisi e il Cortile di Francesco. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale www.demusicassisi.it, dove è possibile anche prenotare.

Approfondimenti tematici e sinergie culturali

Il festival approfondisce tematiche care al francescanesimo e alla visione dell'Occidente duecentesco, quali la povertà, la devozione, il volgare, la liturgia, la festa, l'amore sacro e profano, e la morte.

L'edizione 2026, apertasi con successo il 4 agosto, è stata arricchita da importanti sinergie, in particolare con l'Ente Calendimaggio di Assisi. Questa collaborazione è stata cruciale per l'organizzazione dei suggestivi banchetti musicali e di altri momenti di animazione medievale. Si ricorda che l'accesso a tutti gli eventi è libero ma soggetto a prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento posti, tramite i canali dedicati.